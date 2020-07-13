Жители Хабаровска третий день подряд вышли на улицы в поддержку Фургала

Несанкционированные акции протеста продолжаются в Хабаровске с 11 июля. Поводом для них стал арест губернатора края Сергея Фургала

Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

На улицы Хабаровска вновь вышли участники акций протеста, выступающие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает портал DVhab.ru.

Участники шествия выкрикивают «Я, мы — Фургал» и другие лозунги, водители машин приветствуют их гудками.

По данным «Интерфакса», участники несанкционированной акции собрались на площади имени Ленина у здания правительства Хабаровского края. Затем они колонной двинулись по тротуару улицы Муравьева-Амурского к Комсомольской площади в центре города.

Митинги и шествия в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах края начались 11 июля. По оценкам МВД, в первый день в них приняли участие от 10 тыс. до 12 тыс. человек. Пресс-секретарь Фургала заявила, что в акции в его поддержку «в разное время» участвовали около 20 тыс. человек.