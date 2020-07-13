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Жители Хабаровска третий день подряд вышли на улицы в поддержку Фургала

Несанкционированные акции протеста продолжаются в Хабаровске с 11 июля. Поводом для них стал арест губернатора края Сергея Фургала
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

На улицы Хабаровска вновь вышли участники акций протеста, выступающие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает портал DVhab.ru.

Участники шествия выкрикивают «Я, мы — Фургал» и другие лозунги, водители машин приветствуют их гудками.

По данным «Интерфакса», участники несанкционированной акции собрались на площади имени Ленина у здания правительства Хабаровского края. Затем они колонной двинулись по тротуару улицы Муравьева-Амурского к Комсомольской площади в центре города.

Митинги и шествия в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах края начались 11 июля. По оценкам МВД, в первый день в них приняли участие от 10 тыс. до 12 тыс. человек. Пресс-секретарь Фургала заявила, что в акции в его поддержку «в разное время» участвовали около 20 тыс. человек.

Защита сообщила об обжаловании ареста Фургала
Общество
Сергей Фургал

13 июля в Хабаровск прибыл вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, заявивший, что люди есть право выражать свое мнение.

«У людей есть право выражать свое мнение. Событие достаточно, скажем так, жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому есть какая-то реакция. Сергея Ивановича [Фургала] поддерживало и поддерживает большое количество людей», — сказал Трутнев журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Вице-премьер также заявил, что руководство Хабаровского края плохо организовало свою работу.

9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств бизнесменов, совершенных преступной группировкой в начале 2000-х годов на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургала доставили в Москву, где суд арестовал его до 9 сентября. Сам губернатор вину не признал.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сергей Фургал, Хабаровск, митинг
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