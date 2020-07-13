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Дело губернатора Фургала ,  
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Трутнев назвал плохо организованной работу руководства Хабаровского края

Юрий Трутнев
Юрий Трутнев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Руководство Хабаровского края плохо организовало свою работу, заявил вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю, что работа [руководства региона] организована плохо, и у меня есть все на это основания», — отметил Трутнев.

По словам Трутнева, он приехал в Хабаровск, чтобы убедиться в том, что местные власти «продолжают выполнять все необходимые для людей функции». Он рассказал, что встретился с руководством Хабаровского края, с первым заместителем губернатора и рядом других коллег.

Материал дополняется

Теги: Юрий Трутнев, Хабаровский край, Сергей Фургал
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