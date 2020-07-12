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Дело губернатора Фургала ,  
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Пресс-секретарь Фургала опровергла свое задержание

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей в начале 2000-х, Надежда Томченко опровергла публикации о своем задержании. Видео ее обращения опубликовал Telegram-канал «Хабаровский край».

«Нет, меня не арестовали», — сказала помощница губернатора. Томченко уточнила, что не нашла следов обыска в своем доме. «Когда пришла домой, следов обыска я не обнаружила, кровати не перевернуты, дома чисто, двери не выломаны», — отметила пресс-секретарь.

Хабаровские жители вновь устроили акции в поддержку Фургала. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее в Telegram-канале издания Readovka.ru появилась информация, что Надежду Томченко задержала полиция и у нее проходит обыск.

Накануне в поддержку Фургала прошли стихийные митинги в городах Хабаровского края. В Хабаровске, по разным данным, собрались от 5 тыс. до 35 тыс. демонстрантов, в Комсомольске-на-Амуре — около 1 тыс. Томченко тогда говорила, что после того, как Telegram-каналы назвали организаторами акций сотрудников администрации Хабаровского края, ей стали угрожать по телефону возбуждением уголовного дела.

Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Общество
Фото: Евгения Пустовит / ТАСС

Она также заявила, что получила подобный звонок от человека «из правоохранительных органов региона» после того, как за полчаса до начала стихийного протеста в Хабаровске начала трансляцию с места событий в прямом эфире Instagram. По словам Томченко, угрожавший ей заявил, что трансляцию могут расценить как призыв к митингу.

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Сама пресс-секретарь утверждает, что у акции в Хабаровске не было организатора или лидера, и информация о ней расходилась в социальных сетях. Томченко выступила на стихийном митинге перед собравшимися, поблагодарив их за поддержку и попросив воздержаться от агрессии. Томченко также предлагала «дождаться, пока проснется Москва».

12 июля жители Хабаровска вновь вышли на несанкционированный протест.

Фургала подозревают в организации покушений на убийство и убийств ряда предпринимателей, совершенных организованной преступной группировкой в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников говорил РБК, что Фургал свою вину не признает. Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября.

Теги: Хабаровский край, Сергей Фургал, задержание
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