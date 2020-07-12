Пресс-секретарь Фургала опровергла свое задержание
Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей в начале 2000-х, Надежда Томченко опровергла публикации о своем задержании. Видео ее обращения опубликовал Telegram-канал «Хабаровский край».
«Нет, меня не арестовали», — сказала помощница губернатора. Томченко уточнила, что не нашла следов обыска в своем доме. «Когда пришла домой, следов обыска я не обнаружила, кровати не перевернуты, дома чисто, двери не выломаны», — отметила пресс-секретарь.
Ранее в Telegram-канале издания Readovka.ru появилась информация, что Надежду Томченко задержала полиция и у нее проходит обыск.
Накануне в поддержку Фургала прошли стихийные митинги в городах Хабаровского края. В Хабаровске, по разным данным, собрались от 5 тыс. до 35 тыс. демонстрантов, в Комсомольске-на-Амуре — около 1 тыс. Томченко тогда говорила, что после того, как Telegram-каналы назвали организаторами акций сотрудников администрации Хабаровского края, ей стали угрожать по телефону возбуждением уголовного дела.