Пресс-секретарь Фургала опровергла свое задержание

Она также заявила, что получила подобный звонок от человека «из правоохранительных органов региона» после того, как за полчаса до начала стихийного протеста в Хабаровске начала трансляцию с места событий в прямом эфире Instagram. По словам Томченко, угрожавший ей заявил, что трансляцию могут расценить как призыв к митингу.

Сама пресс-секретарь утверждает, что у акции в Хабаровске не было организатора или лидера, и информация о ней расходилась в социальных сетях. Томченко выступила на стихийном митинге перед собравшимися, поблагодарив их за поддержку и попросив воздержаться от агрессии. Томченко также предлагала «дождаться, пока проснется Москва».

12 июля жители Хабаровска вновь вышли на несанкционированный протест.

Фургала подозревают в организации покушений на убийство и убийств ряда предпринимателей, совершенных организованной преступной группировкой в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников говорил РБК, что Фургал свою вину не признает. Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября.