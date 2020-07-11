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Дело губернатора Фургала ,  
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Пресс-секретарь Фургала объяснила выход к протестующим в Хабаровске

В Хабаровске прошла акция в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного в Москве по подозрению в организации убийств предпринимателей. Его пресс-секретарь обратилась к митингующим с просьбой не проявлять агрессию

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко выступила перед протестующими против задержания главы региона, чтобы попросить не проявлять агрессию. Об этом она рассказала РБК.

По словам Томченко, в толпе были и провокаторы. «Нам ничего не оставалась, как выйти к людям и выступить перед ними, попросив их не проявлять агрессию и выражать свое мнение мирно, чтобы избежать уголовного или административного наказания», — отметила она.

Видео: предоставлено РБК
Видео: предоставлено РБК
Видео

Пресс-секретарь Фургала рассказала, что, по разным оценкам, в акции в его поддержку «в разное время» участвовали около 20 тыс. человек. Они прошли колонной по центральным улицам Хабаровска, сделали большой круг и продолжили митинговать возле здания правительства края.

Жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала
Политика
Фото: Евгения Пустовит / ТАСС

«Я бы сказала, что это был не митинг, а акция поддержки. Началось все очень мирно», — рассказала Томченко.

По словам представителя губернатора, с утра площадь Ленина была огорожена. Собравшимся сообщили, что там велась обработка в связи с пандемией коронавируса, и попросили не заходить. «При этом граждане минут через 40 прорвали заграждение и заполнили площадь и оттуда двинулись по центральным улицам города, заблокировав движение автомобилей», — добавила она.

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Видео: предоставлено РБК
Видео: предоставлено РБК

По словам Томченко, у акции не было организатора или лидера и информация о ней расходилась в социальных сетях.

По данным портала dvhab.ru, митингующие скандировали лозунги: «Это наш край!», «Мы здесь, власть!», «Уходи, Москва!», «Свободу Фургалу!». Они требовали судить главу региона в Хабаровске, а не в Москве.

Несанкционированный митинг прошел также в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, как сообщается на странице паблика «Komsagram • Комсомольск-на-Амуре» во «ВКонтакте», акции в поддержку Фургала состоялись в городах Снежный, Эльбан и Солнечный.

Защита обжалует арест губернатора Фургала по делу об убийствах
Политика
Сергей Фургал

Фургала задержали в Хабаровске утром 9 июля и доставили в Москву для предъявления обвинений. Следствие подозревает губернатора в покушении на убийство и организации убийств бизнесменов, совершенных преступной группировкой в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. По данным источников РБК, речь идет об убийствах предпринимателей Олега Булатова и Евгения Зори.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября. Сам губернатор свою вину не признает.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал никогда не исключать Фургала из партии, а также пригрозил сложением полномочий всеми депутатами ЛДПР в знак протеста против задержания губернатора.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал возглавил Хабаровский край в сентябре 2018 года, победив во втором туре кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта.

Авторы: Майя Бобенко, Анастасия Курносова
Теги: Сергей Фургал, Хабаровский край, протесты, новости
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