Пресс-секретарь Фургала объяснила выход к протестующим в Хабаровске

В Хабаровске прошла акция в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного в Москве по подозрению в организации убийств предпринимателей. Его пресс-секретарь обратилась к митингующим с просьбой не проявлять агрессию

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко выступила перед протестующими против задержания главы региона, чтобы попросить не проявлять агрессию. Об этом она рассказала РБК.

По словам Томченко, в толпе были и провокаторы. «Нам ничего не оставалась, как выйти к людям и выступить перед ними, попросив их не проявлять агрессию и выражать свое мнение мирно, чтобы избежать уголовного или административного наказания», — отметила она.

Видео: предоставлено РБК

Видео

Пресс-секретарь Фургала рассказала, что, по разным оценкам, в акции в его поддержку «в разное время» участвовали около 20 тыс. человек. Они прошли колонной по центральным улицам Хабаровска, сделали большой круг и продолжили митинговать возле здания правительства края.