Пресс-секретарь Фургала объяснила выход к протестующим в Хабаровске

«Я бы сказала, что это был не митинг, а акция поддержки. Началось все очень мирно», — рассказала Томченко.
По словам представителя губернатора, с утра площадь Ленина была огорожена. Собравшимся сообщили, что там велась обработка в связи с пандемией коронавируса, и попросили не заходить. «При этом граждане минут через 40 прорвали заграждение и заполнили площадь и оттуда двинулись по центральным улицам города, заблокировав движение автомобилей», — добавила она.
По словам Томченко, у акции не было организатора или лидера и информация о ней расходилась в социальных сетях.
По данным портала dvhab.ru, митингующие скандировали лозунги: «Это наш край!», «Мы здесь, власть!», «Уходи, Москва!», «Свободу Фургалу!». Они требовали судить главу региона в Хабаровске, а не в Москве.
Несанкционированный митинг прошел также в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, как сообщается на странице паблика «Komsagram • Комсомольск-на-Амуре» во «ВКонтакте», акции в поддержку Фургала состоялись в городах Снежный, Эльбан и Солнечный.
Фургала задержали в Хабаровске утром 9 июля и доставили в Москву для предъявления обвинений. Следствие подозревает губернатора в покушении на убийство и организации убийств бизнесменов, совершенных преступной группировкой в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. По данным источников РБК, речь идет об убийствах предпринимателей Олега Булатова и Евгения Зори.
10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября. Сам губернатор свою вину не признает.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал никогда не исключать Фургала из партии, а также пригрозил сложением полномочий всеми депутатами ЛДПР в знак протеста против задержания губернатора.
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал возглавил Хабаровский край в сентябре 2018 года, победив во втором туре кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта.