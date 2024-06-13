Как Запад активизировал поддержку Киева перед саммитом в Швейцарии

В преддверии швейцарского саммита по Украине западные страны согласовали новые механизмы поддержки Киева. В то же время по ряду вопросов у США и ЕС, а также внутри блока появились разногласия. Подробнее — в материале РБК

Бюргеншток (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Западное сообщество решило активизировать поддержку Киева перед саммитом в Швейцарии, на который, как становится ясно, соберется гораздо меньше стран, чем ожидалось.

В частности, 12 июня в Берлине завершилась конференция по восстановлению Украины, на которой глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала предоставить Киеву в июле €1,5 млрд, полученные за счет реинвестирования российских активов. 90% этих средств пойдет на военные нужды, 10% — на восстановление страны. Кроме того, Украина получила заверения, что в конце июня начнутся переговоры о ее приеме в ЕС. А на открывшемся 13 июня саммите G7 в Апулии (Италия) был согласован общий механизм предоставления финансовой помощи Киеву с использованием доходов от замороженных российских активов. Министры обороны стран НАТО, собравшиеся в этот день в Брюсселе, также обсудили дальнейшую военную поддержку Киева.

Великобритания 13 июня вслед за США расширила санкции против России, затем это сделала Канада.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На конференцию изначально пригласили делегации 160 стран. В их число не вошла Россия, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, пояснили в МИД Швейцарии. Официальный список участников Берн опубликует 14 июня. Сообщается, что их число снизилось до 78. От участия отказались в том числе Китай, Камбоджа, Саудовская Аравия, Мексика и Никарагуа. Киев намерен вынести на обсуждение наименее спорные пункты украинской «формулы мира». Речь идет о ядерной и продовольственной безопасности, обмене военнопленными в формате «всех на всех», а также о возвращении вывезенных в Россию украинских детей. Президент Украины Владимир Зеленский обещал передать Москве предложения по этим трем пунктам. Москва исключает переговоры на основе «формулы мира», которую предложил Зеленский. Обсуждение этого вопроса без России в Кремле назвали бессмысленным, тем не менее отметив, что будут следить за ходом швейцарской конференции. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что саммит должен определить, каким будет следующий шаг в мирном процессе. Он отметил, что в настоящее время предпринимаются усилия, чтобы создать что-то «за пределами западной части мира» и способствовать вовлечению в процесс «глобального Юга и арабских стран». Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует организовать осенью в Саудовской Аравии встречу по урегулированию на Украине с участием России.

Насколько Запад продвинулся в согласовании финансовой помощи

Основная цель трехдневного саммита G7 в Апулии, куда прибыл и украинский лидер, — это расширение западной поддержки Киева в преддверии саммита мира. Во вступительной речи премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что следующие два дня принесут «конкретные и ощутимые результаты». Уже в первый день лидеры G7 договорились о выделении Украине пакета финансовой помощи объемом $50 млрд. «Хорошие новости от «Большой семерки»: еще $50 млрд для Украины. Для этого мы используем проценты от замороженных активов — умный инструмент, который показывает Путину наше единство, серьезно помогает Украине и снимает нагрузку с бюджетов», — написал в своем аккаунте министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Как утверждает Bloomberg, эти средства будут направлены на поддержку обороны и восстановление экономики Украины; они начнут поступать к концу этого года. В соответствии с определенным на саммите механизмом США, ЕС и другие союзники предоставят Украине кредиты, а доходы, полученные от заблокированных российских средств, будут идти на их погашение. При этом каждый кредитор будет самостоятельно нести риски по предоставленным кредитам, если замороженные российские активы принесут меньшую прибыль, чем ожидалось.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийском Euroclear. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд. По результатам прошлого года депозитарий Euroclear получил с российских активов доход в размере €4,4 млрд, а с начала этого — еще €1,6 млрд. По оценкам собеседников Financial Times, общая прибыль от них к 2027-му может достичь €20 млрд. Ранее страны ЕС согласились с тем, что использование прибыли от замороженных российских активов юридически обосновано. Согласно плану Брюсселя, 90% полученных таким образом средств будет первоначально направлено в Европейский фонд мира (European Peace Facility), механизм ЕС по возмещению государствам-членам средств, потраченных на поставки оружия Киеву, а затем — в недавно созданный Фонд помощи Украине (Ukraine Assistance Fund). 10% будут перенаправлены в бюджет ЕС на реализацию программ по поддержке Киева и восстановлению оборонной промышленности ЕС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ России на использование замороженных активов в целях поддержки Украины будет очень болезненным для Брюсселя.

Politico и Financial Times при этом отмечали, что у США и ЕС были разногласия по схеме предоставления Украине $50 млрд, что могло сорвать это решение. Европейские страны были недовольны изначальным планом Вашингтона, который подразумевал финансовую ответственность стран ЕС по выделяемым кредитам. «Переговоры о форме сделки зашли в тупик, поскольку столицы стран G7 спорят в том числе относительно того, кто будет нести конечный риск по кредиту и как будут распределяться средства», — поясняла FT. Однако затем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что сторонам удалось достичь прогресса, хотя и добавил, что эксперты еще должны будут согласовать основные детали соглашения. Bloomberg отмечает, что, скорее всего, они будут окончательно утверждены уже после саммита G7.

При этом внутри ЕС нет единого мнения по поводу введения новых санкций против России. Агентство DPA сообщало, что блок планировал ввести новые ограничения к саммиту G7, однако ряд предложенных мер заблокировала Германия.

Что было решено в военной области

Одной из задач двухдневной встречи глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе и переговоров контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», как отмечает Politico со ссылкой на источники, является создание программного «моста» к членству Украины в НАТО.

Кроме того, по информации издания, обеспокоенность США вызывает победа на выборах в Европарламент правых сил, которые скептически относятся к необходимости продолжать поддержку Украины. В сочетании с опасениями по поводу потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом это придает предельную актуальность усилиям по укреплению поддержки Киева до ноябрьских выборов в США, резюмирует Politico.

На саммите в Италии Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение об американских гарантиях безопасности для Украины. Однако, как отмечает The Washington Post, Трамп или любой другой будущий президент США сможет отменить действие документа, поскольку он не является договором и не подлежит ратификации конгрессом. На саммите Зеленский призвал союзников предоставить Украине больше систем ПВО, а также дальнобойное оружие, чтобы ВСУ могли наносить удары вглубь России. Также украинский лидер настаивает на поставках авиации, поскольку Россия доминирует в воздухе.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил по итогам встречи контактной группы в Брюсселе, что западные страны нацелены на то, чтобы передать Киеву истребители F-16 этим летом. На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал передачу Украине многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 до конца года. Также Париж пообещал запустить программу обучения украинских пилотов и военнослужащих.

Что касается ПВО, то, по информации The New York Times, Байден ранее одобрил отправку Киеву еще одной системы Patriot, сейчас находящейся в Польше. Однако заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик заявил, что Варшава не пойдет на этот шаг. Его поддержал глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера, заявивший Radio ZET, что это снизит безопасность самой республики. В итоге после заседания в формате «Рамштайн» Остин заверил, что у США нет планов передавать Patriot из Польши Украине.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Берлин отправит Киеву третью систему Patriot к концу июня. В то же время министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил 13 июня в Брюсселе, что у Берлина нет возможностей передать Киеву больше установок этого типа, поскольку это четверть их собственных запасов. Канада пообещала на встрече отправить Украине 2300 двигателей от ракет CRV7, дистанционные боевые модули, дроны и морские катера.

В преддверии встречи в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что члены альянса должны достигнуть соглашения по выделению $40 млрд на военную помощь Украине ежегодно. По его словам, поставки должны стать обязательными для всех членов НАТО, кроме Венгрии, которая отказалась участвовать в миссии альянса по Украине, но пообещала не блокировать ее. «Мы, конечно, ценим то, что сделали Соединенные Штаты и другие союзники. Это беспрецедентно. В то же время мы видели, что США потратили шесть месяцев на согласование дополнительной помощи для Украины. Мы также видим, что некоторые обещания, данные европейскими союзниками, не были выполнены», — указал Столтенберг. По его мнению, если поставки станут обязательными для натовских стран, они будут «более надежными».

На пресс-конференции 13 июня Столтенберг выразил надежду, что этот план будет принят 14 июня. Он отметил, что решение на саммите G7 по предоставлению Украине €50 млрд важно, однако, по его словам, необходимо согласовать поддержку и в военной области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призыв к обязательным для всех стран НАТО поставкам оружия Киеву вряд ли что-то изменит, поскольку вооружения из них и так регулярно идут на Украину.