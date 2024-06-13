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Война санкций ,  
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DPA узнало о блокировке Германией новых санкций против России

DPA: Германия блокирует новые санкции против России в части усложнения их обхода
Сюжет
Война санкций
Германию не устраивают новые меры по предотвращению обхода санкций в отношении филиалов компаний. Берлин опасается ограничений против своих фирм. Также он выступил против меры в отношении СПФС
Берлин
Берлин (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Германия словно стала «новой Венгрией» в вопросе санкций против России, сообщает DPA со ссылкой на источники из числа дипломатов ЕС. Информацию приводит портал T-online.

По данным собеседников агентства, новые ограничения в отношении Москвы планировалось ввести к 13 июня, когда начинается саммит G7, но переговоры блокирует Берлин. Источники назвали это основной причиной того, что санкции еще не согласованы.

Германию не устраивает часть новых ограничений, касающаяся обхода санкций ЕС. Речь о введении ответственности для филиалов компаний в случае нарушений санкций. Берлин предлагает отменить эту меру или ограничить ее определенными категориями товаров из опасений, что за нарушения могут быть привлечены к ответственности немецкие фирмы. Помимо этого, Германия считает излишними некоторые требования по отчетности и пытается ослабить меру, которая направлена на ограничение использования Системы передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог международной системы SWIFT).

США ввели санкции против Мосбиржи, проектов СПГ и IT. Главное
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По данным DPA, в новый санкционный пакет также войдут ограничения в сфере торговли российским сжиженным природным газом (СПГ). По словам дипломатов, Еврокомиссия хочет запретить использовать такие порты, как Зебрюгге в Бельгии, для отправки российского СПГ в третьи страны для снижения объема продаж.

Накануне, 12 июня, США ввели санкции в отношении СПГ-отрасли России. Под ограничения попали проекты «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобыча», «Мурманск-Трансгаз» и ООО «Обский газохимический комплекс». Вашингтон заявил, что намерен ограничить доходы России от энергетики и препятствовать развитию российских энергетических проектов.

Кроме того, США ввели ограничения против сетей и цепочек, которые, по утверждению Вашингтона, помогают России уклоняться от санкций. Рестрикции коснулись компаний и физических лиц из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Киргизии, Сербии, ЮАР, Турции, ОАЭ, Британских Виргинских островов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя введение в прошлом санкций против «Арктик СПГ-2», говорил, что ограничения создают дополнительные проблемы, но российские компании научились защищаться от рисков и адаптировались к санкциям.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Германия санкции

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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