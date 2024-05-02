Reuters аннулировал публикацию о словах Кэмерона про удары по России

Reuters отозвал публикацию о словах Кэмерона про право Киева на удары по России

Изначально агентство сообщило, что глава МИД Британии в интервью заявил, что Киев вправе наносить удары по территории России британским оружием, но потом отозвало публикацию «для пересмотра некоторых деталей»

Агентство Reuters аннулировало свою публикацию о словах главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием.

«Сообщение Reuters о том, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обещает помощь Украине, отозвано для пересмотра некоторых деталей. Пересмотренная версия будет опубликована через некоторое время», — заявило агентство.

Как говорилось в изначальном сообщении, министр в интервью Reuters во время визита в Киев пообещал продолжить ежегодную поддержку Украины на £3 млрд ($3,74 млрд) столько, сколько нужно. «Мы будем давать £3 млрд каждый год настолько долго, насколько потребуется. Мы только что полностью опустошили все, что мы можем, с точки зрения поставок военной техники», — отметил он. «Некоторая из этой [техники] прибывает на Украину в тот момент, когда я нахожусь здесь», — добавил Кэмерон.

Он также заявил, что Украина может использовать оружие, поставленное Лондоном, для атак на цели на территории России, но оставил решение за Киевом. «Украина имеет на это право», — отметил глава британского МИДа, согласно изначальной публикации агентства.

В апреле премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил, что Лондон передаст Киеву крупнейший в истории страны пакет военной помощи. Речь идет о поставке вооружений на £500 млн (около $620 млн), в том числе ракет класса «воздух — земля» Storm Shadow, чья дальность полета составляет около 250 км. Позднее он отметил, что Великобритания была первой страной, которая предоставила Украине долгосрочные гарантии безопасности, и пообещал поддерживать ее на том же уровне как минимум до конца 2030 года.

Путин заявлял, что Россия вынуждена отвечать на украинские атаки на свои энергообъекты, и называл удары по украинским объектам энергетики частью демилитаризации. В марте, комментируя удары по населенным пунктам в России, он заявлял, что российские средства ПВО отражают до 95% атак, которые не останутся безнаказанными.