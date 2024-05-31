Белоусов пообещал «непременно достичь» всех целей военной операции

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Все цели российской военной операции на Украине будут непременно достигнуты, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета глав Минобороны стран ОДКБ.

«Россия продолжает специальную военную операцию, и все ее цели будут непременно достигнуты. Мы действуем решительно и соразмерно угрозам безопасности», — сказал Белоусов (цитата по ТАСС).

Он сообщил, что на основе опыта, полученного в ходе военной операции, идет оптимизация боевой работы российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс, совершенствуется система обучения военных кадров, оттачиваются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки.

В связи с этим все попытки нанести стратегическое поражение российским войскам бесперспективны, подчеркнул глава Минобороны.

Главными целями военной операции остаются «демилитаризация и денацификация» Украины, а также обеспечение безопасности людей, проживающих в новых регионах, отметил в феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, Россия, по его словам, стремится обеспечить свою безопасность и «в более широком плане», вопреки попыткам разрушения нейтрального статуса Украины и «засасывания ее в НАТО». Также одной из целей военной операции является прекращение «гражданской войны на Украине», начавшейся в 2014 году, добавил Песков.

В конце 2023 года Сергей Шойгу, который тогда был министром обороны, а сейчас является пресс-секретарем Совбеза, объявил о выполнении главной задачи военной операции за прошедший год — срыве контрнаступления ВСУ.