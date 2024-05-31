Белоусов пообещал «непременно достичь» всех целей военной операции
Все цели российской военной операции на Украине будут непременно достигнуты, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета глав Минобороны стран ОДКБ.
«Россия продолжает специальную военную операцию, и все ее цели будут непременно достигнуты. Мы действуем решительно и соразмерно угрозам безопасности», — сказал Белоусов (цитата по ТАСС).
Он сообщил, что на основе опыта, полученного в ходе военной операции, идет оптимизация боевой работы российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс, совершенствуется система обучения военных кадров, оттачиваются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки.
В связи с этим все попытки нанести стратегическое поражение российским войскам бесперспективны, подчеркнул глава Минобороны.
Главными целями военной операции остаются «демилитаризация и денацификация» Украины, а также обеспечение безопасности людей, проживающих в новых регионах, отметил в феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кроме того, Россия, по его словам, стремится обеспечить свою безопасность и «в более широком плане», вопреки попыткам разрушения нейтрального статуса Украины и «засасывания ее в НАТО». Также одной из целей военной операции является прекращение «гражданской войны на Украине», начавшейся в 2014 году, добавил Песков.
В конце 2023 года Сергей Шойгу, который тогда был министром обороны, а сейчас является пресс-секретарем Совбеза, объявил о выполнении главной задачи военной операции за прошедший год — срыве контрнаступления ВСУ.
Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию
Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин
Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности
Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии
Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца
Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией
Названы 5 основных категорий покупателей вина
В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями
Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов