Лондон рассказал о разрешении Киеву бить по Крыму британским оружием
Киев получил от Лондона разрешение использовать предоставляемое ВСУ британское оружие для нанесения ударов в Крыму, сообщил министр обороны Великобритании Грант Шаппс на конференции Sea Power в Лондоне.
«Как вы знаете, мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым», — сказал он, отвечая на вопрос, как он отнесется к применению вооружений на территории России (цитата по Independent).
Великобритания, как и большинство других стран, считает, что Крым принадлежит Украине. Лондон не признает итоги референдума в 2014 году, после которого Россия присоединила полуостров. Москва называет вопрос принадлежности Крыма закрытым и обещает ответить на попытки Киева вернуть его.
Шаппс не стал приводить подробности договоренностей с Киевом, отметив, что Лондон разрешает применять свое вооружение «только в полном соответствии с международным гуманитарным правом, как в Украине, так и в других местах».
В начале мая глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил о праве Украины использовать предоставленное ей оружие для нанесения ударов по целям внутри России. «Украина имеет на это право. Точно так же, как Россия наносит удар внутри Украины, вы можете вполне понять, почему Украине нужно защищать себя», — сказал он (цитата по Reuters). Эти слова вызвали осуждение в Кремле, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что «это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, который потенциально может представлять опасность для европейской безопасности».
США «не делают возможным и не поощряют» использование переданного ВСУ американского оружия за пределами украинской территории, говорила в мае посол страны в Киеве Бриджит Бринк. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев дал соответствующее обязательство, но на Крым это не распространяется.
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