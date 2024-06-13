Минобороны раскрыло детали второго этапа ядерных учений

Военные России в ходе учений доставили учебные ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения ракетной бригады и оперативного аэродрома. В Минобороны сказали, что подготовку и выдачу ракет провели совместно с белорусскими коллегами

Игорь Колесников (Фото: Минобороны России)

В ходе проведения второго этапа учений нестратегических ядерных сил в том числе отработаны вопросы совместной подготовки белорусских частей боевого применения и российских подразделений ядерного обеспечения. Об этом сообщил начальник 12-го Главного управления Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Колесников.

Он отметил, что формирования 12-го ГУ Минобороны в ходе учений доставили учебные ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады и оперативного аэродрома штурмовой авиации. «Совместно с белорусскими коллегами осуществлена подготовка и выдача ракет в специальном оснащении и подвеска авиационных средств поражения под самолеты-носители», — сказал генерал-лейтенант.

Сейчас отрабатываются вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами.

Колесников подчеркнул, что по результатам учений подведут итоги каждого учебного вопроса и определят направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил «с целью гарантированного выполнения задач при различных вариантах развития военно-политической обстановки».

Утром 11 июня Минобороны сообщило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил. Тогда говорилось, что в их рамках будет отработана совместная подготовка Вооруженных сил России и Белоруссии.

6 мая Минобороны России заявило о начале подготовки к учениям, на которых будет отработано применение нестратегического ядерного оружия, а 21 мая начался первый этап учений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял, что учения связаны с заявлениями официальных лиц из западных стран об отправке военных контингентов на Украину — речь идет о словах президента Франции Эмманюэля Макрона, «британских представителей» и «представителей сената США».

Обсуждение возможной отправки западных войск на Украину началось после того, как французский президент не исключил этого в конце февраля. Макрон позже говорил, что условиями отправки контингентов будут прорыв фронта и соответствующий запрос Киева.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу говорил, что нестратегические ядерные учения России и Белоруссии являются адекватной реакцией на поддержку Украины странами Запада, получение Вооруженными силами Украины (ВСУ) разрешения на удары по российской территории западным оружием, а также на «наращивание военного потенциала стран НАТО у границ нашей страны». С 22 января по 31 мая страны блока провели крупнейшие учения Steadfast Defender, а 5 июня начались морские Baltops 24.