Минобороны показало видео с ядерных учений России и Белоруссии

Начался второй этап ядерных учений России и Белоруссии. Видео

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Минобороны опубликовало видео начала второго этапа нестратегических ядерных учений России и Белоруссии. Военные отработают совместную подготовку частей российских и белорусских вооруженных сил к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Первый этап учений начался 21 мая. Во время него военнослужащие выполнили задачи получения учебных специальных боеприпасов для комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район.