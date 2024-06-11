Начался второй этап ядерных учений России и Белоруссии. Видео
Минобороны опубликовало видео начала второго этапа нестратегических ядерных учений России и Белоруссии. Военные отработают совместную подготовку частей российских и белорусских вооруженных сил к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
Первый этап учений начался 21 мая. Во время него военнослужащие выполнили задачи получения учебных специальных боеприпасов для комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район.