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Политика ,  
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Лукашенко предложил Пашиняну «курс на сближение и сотрудничество»

Наработки в торговле, промышленности и гуманитарной сфере откроют для Белоруссии и Армении дополнительные горизонты возможностей, сказал Лукашенко. Ранее Пашинян обвинил две страны ОДКБ в «подготовке войны» против Армении
Александр Лукашенко и Никол Пашинян (слева направо)
Александр Лукашенко и Никол Пашинян (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну пойти по «курсу на сближение и сотрудничество». Об этом он заявил в поздравлении армянского лидера с днем рождения.

«Самый точный компас в международных отношениях — народная дипломатия. А она всегда безошибочно указывала нам курс на сближение и сотрудничество. Если пойдем этим путем, если будем следовать многовековым традициям славных предков, то вместе сможем достичь гораздо большего», — следует из текста поздравления.

По словам Лукашенко, значительный задел уже создан. Президент сказал, что наработки в торговле, промышленности и гуманитарной сфере при содействии на высшем уровне откроют для Минска и Еревана дополнительные горизонты возможностей.

«Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру вопросов как в двустороннем формате, так и на международных и интеграционных площадках», — пожелал Лукашенко.

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Политика
Никол Пашинян

В конце мая Никол Пашинян не приехал на встречу премьеров стран СНГ. Это произошло на фоне охлаждения российско-армянских отношений и наращивания контактов Еревана с западными странами. В феврале 2024 года Пашинян заявил о фактической заморозке членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а в мае республика прекратила финансирование организации. Армянские власти полагают, что Россия и ОДКБ не оказали необходимую помощь во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 годах, в результате которых Нагорный Карабах перешел под контроль Баку.

В Кремле подчеркивали, что Москва готова к диалогу с армянской стороной по вопросу дальнейшего членства страны в ОДКБ как в формате диалога стран, так и в рамках организации.

Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе
Политика
Никол Пашинян

Пашинян также заявлял 22 мая, что знает «как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны» против республики. Он не уточнил, о каких государствах идет речь. В организацию кроме Армении входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. 16 мая Лукашенко посетил Азербайджан, и в разговоре с президентом страны Ильхамом Алиевым использовал фразу «ваша освободительная война».

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Александр Лукашенко Никол Пашинян сотрудничество
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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