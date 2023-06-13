Силовики пришли с обысками к экс-депутатам Госдумы

Это уже четвертая серия обысков, которая проходит в рамках дела Ильи Пономарева. В этот раз силовики пришли к бывшим депутатам в Москве, Подмосковье и Калининграде

Соломон Гинзбург (Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС)

Силовики пришли с обысками к политикам в рамках расследования дела бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иностранным агентом), сообщают «РИА Новости» и RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следственные действия идут в Москве, Подмосковье и Калининграде. С обысками пришли, в частности, к бывшим депутатам Госдумы Маргарите Свергуновой и Олегу Гожарову, а также Борису Коновалову и экс-депутату заксобрания Калининграда Соломону Гинзбургу, пишут издания. Других подробностей они не привели.

РБК обратился за комментарием к Маргарите Свергуновой и Соломону Гинзбургу, а также направил запрос в пресс-службу МВД России.

Пономарев был депутатом Госдумы от «Справедливой России» в 2007–2016 годах. В последние годы он живет на Украине, а в 2019 году заявил о получении гражданства этой страны. В России против экс-депутата заведено дело о фейках об армии (207.3 УК), он заочно арестован и объявлен в розыск.

Обыски по делу о предполагаемых связях с Пономаревым идут в России не впервые: о них сообщалось в сентябре, декабре и мае.

В последний раз силовики приходили к членам партии «Яблоко» Галине Фильченко и Ноари Хананашвили, доценту МГУ Михаилу Лобанову, главреду петербургского издания «Ладога.ру» Александру Калинину. Лобанова на некоторое время задерживали. ТАСС писал, что их заподозрили в участии в деятельности «Съезда народных депутатов» (это собрание бывших российских депутатов, инициированное Пономаревым; Генпрокуратура признала организацию нежелательной). Лобанов говорил, что не имеет отношения к Пономареву или его проектам, а задержание связывал со своей политической деятельностью.