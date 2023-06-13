Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Силовики пришли с обысками к экс-депутатам Госдумы Политика, 10:13
Футболиста «Зенита» вызвали в сборную Бразилии Спорт, 10:12
Эксперты назвали города — лидеры по росту предложения жилья в 2023 году Недвижимость, 10:10
Курс биткоина поднялся выше $26 тыс. после обвала на $1 тыс. Крипто, 10:09
В Красноярском крае отец смертельно ранил дочь, разряжая ружье Общество, 10:08
Партнер Тимати раскрыл стоимость покупки Starbucks в России Бизнес, 10:05
Большинство опрошенных россиян не смогли ответить, что такое костный мозг Общество, 10:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как бренды в США используют элемент неожиданности в борьбе с подделками Pro, 09:54
Интервью Андрея Белоусова. Видео Бизнес, 09:50
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 09:49
Местные власти сообщили об ударе по Кривому Рогу Политика, 09:48
Окружить заботой: где и как в Москве учат навыкам профессионального ухода Город, 09:30
Федермессер обвинила власти Петербурга в препятствовании помощи хосписам Общество, 09:25
«Коммерсантъ» узнал о предложении отложить введение льгот для нефтяников Экономика, 09:22
Политика ,  
0 

Силовики пришли с обысками к экс-депутатам Госдумы

Силовики провели в Москве, Подмосковье и Калининграде обыски по делу Ильи Пономарева
Это уже четвертая серия обысков, которая проходит в рамках дела Ильи Пономарева. В этот раз силовики пришли к бывшим депутатам в Москве, Подмосковье и Калининграде
Соломон Гинзбург
Соломон Гинзбург (Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС)

Силовики пришли с обысками к политикам в рамках расследования дела бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иностранным агентом), сообщают «РИА Новости» и RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следственные действия идут в Москве, Подмосковье и Калининграде. С обысками пришли, в частности, к бывшим депутатам Госдумы Маргарите Свергуновой и Олегу Гожарову, а также Борису Коновалову и экс-депутату заксобрания Калининграда Соломону Гинзбургу, пишут издания. Других подробностей они не привели.

РБК обратился за комментарием к Маргарите Свергуновой и Соломону Гинзбургу, а также направил запрос в пресс-службу МВД России.

Пономарев был депутатом Госдумы от «Справедливой России» в 2007–2016 годах. В последние годы он живет на Украине, а в 2019 году заявил о получении гражданства этой страны. В России против экс-депутата заведено дело о фейках об армии (207.3 УК), он заочно арестован и объявлен в розыск.

Обыски по делу о предполагаемых связях с Пономаревым идут в России не впервые: о них сообщалось в сентябре, декабре и мае.

В последний раз силовики приходили к членам партии «Яблоко» Галине Фильченко и Ноари Хананашвили, доценту МГУ Михаилу Лобанову, главреду петербургского издания «Ладога.ру» Александру Калинину. Лобанова на некоторое время задерживали. ТАСС писал, что их заподозрили в участии в деятельности «Съезда народных депутатов» (это собрание бывших российских депутатов, инициированное Пономаревым; Генпрокуратура признала организацию нежелательной). Лобанов говорил, что не имеет отношения к Пономареву или его проектам, а задержание связывал со своей политической деятельностью.

Читайте на РБК Pro
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора
Сотрудник уехал из страны. Как продолжить платить ему по закону
Отпускайте, чтобы вернуть: как заслужить доверие клиента
Как блогерам избежать излишнего внимания ФНС и Следственного комитета
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Анастасия Серова
обыски Депутаты Илья Пономарев
Материалы по теме
Доцента МГУ Лобанова задержали после обыска по делу Пономарева
Политика
МВД объявило в розыск экс-депутата Илью Пономарева
Политика
Прокуратура признала нежелательной организацию Пономарева и Гудкова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter