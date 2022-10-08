МВД объявило в розыск экс-депутата Илью Пономарева

Суд в Москве ранее заочно арестовал его по делу о фейках про вооруженные силы России

Илья Пономарев (Фото: Serg Glovny / ZUMA / ТАСС)

МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева, следует из розыскной базы ведомства. В конце августа Коптевский суд Москвы заочно арестовал его по делу о фейках про Вооруженные силы России.

На сайте МВД указано, что Пономарев объявлен в розыск по уголовной статье, но не указано, по какой.

В России Пономарев проходит обвиняемым по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти». 30 августа по ходатайству следствия его заочно арестовали.

До этого, 22 августа, глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев направил в Генпрокуратуру и Следственный комитет обращения с просьбой дать правовую оценку одному из выступлений экс-депутата на YouTube. Как указывает комиссия, речь идет о словах Пономарева про причастность к убийству дочери философа Александра Дугина — Дарьи — «некой Национальной республиканской армии» и зачитанном экс-депутатом «манифесте» с призывами «к насильственным и террористическим действиям».

«Выступление Пономарева может иметь своей целью как попытку запугать наших граждан, создав иллюзию якобы существующего «партизанского» сопротивления, так и попытку прикрыть террористические действия украинских спецслужб на территории России», — сообщил Пискарев.

В действиях Пономарева комиссия увидела признаки преступлений, предусмотренных уголовными статьями 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России) и 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

В июле суд Екатеринбурга оштрафовал Пономарева по административной статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3) и назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей. Из решения следует, что вечером 24 февраля экс-депутат «допустил размещение» на сайте «Вечерних ведомостей» публикации «В Екатеринбурге подали заявку на проведение митинга против спецоперации на Украине», которая сопровождалась изображением мужчины с антивоенным плакатом, что суд счел дискредитацией армии.

Пономарев был депутатом от «Справедливой России» в пятом и шестом созывах Госдумы. С 2014 года он находится не в России. В 2019 году Пономарев утверждал, что получил украинское гражданство.