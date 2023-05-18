У предполагаемых соратников экс-депутата Пономарева прошли обыски

Силовики проводят обыски у членов структуры «Съезд народных депутатов» (признана нежелательной в России), созданной бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан иностранным агентом), сообщили источники ТАСС и RT.

По словам источника ТАСС, обыски идут в рамках возбужденного против Пономарева дела о распространении фейков об армии. Они проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и других городах. Силовики обыскивают в том числе квартиры членов партии «Яблоко» Галины Фильченко и Ноари Хананашвили, доцента МГУ Михаила Лобанова, а также главреда петербургского издания «Ладога.ру» Александра Калинина, сообщил собеседник агентства.

По данным ТАСС, на одном из собраний «Съезда народных депутатов», которое прошло в Польше в 2022 году, были «сформированы альтернативные российским органы власти». По словам источника RT, Пономарев «создал за границей «новый парламент России» и сделал это «предположительно, при участии польских и украинских спецслужб». В частности, на одном из таких заседаний съезда участники приняли «новую Конституцию Российской Федерации», добавил собеседник агентства.

Как сообщает RT, сейчас решается вопрос о привлечении подозреваемых к уголовной ответственности как участников нежелательной организации. Самого Пономарева ранее заочно арестовали.

РБК направил запрос в Следственный комитет, в пресс-службу МВД и Генпрокуратуру, а также обратился за комментарием к Пономареву, Фильченко, Хананашвили и Лобанову.

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