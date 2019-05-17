Экс-депутат Пономарев заявил о получении от Порошенко гражданства Украины

Соответствующий указ подписал покидающий президентский пост Петр Порошенко. Подобный шаг, считает бывший депутат российской Госдумы, был предпринят им «в интересах государства»

Илья Пономарев (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Действующий президент Украины Петр Порошенко «в последний рабочий день своей каденции» подписал указ о предоставлении гражданства республики бывшему депутату российской Госдумы Илье Пономареву. Об этом сам экс-парламентарий рассказал на своей странице в Facebook. Соответствующее решение, считает Пономарев, было принято «в интересах государства».

«Я сказал ему [Порошенко] и хочу повторить здесь [на странице в соцсети]: это будет означать новый этап в моей жизни и большую честь, и огромную ответственность», — написал он по-украински.

Новый статус гражданина Украины, по его словам, он планирует использовать для получения для республики «новых иностранных инвестиций, создания новых рабочих мест и увеличения госбюджета». «Все это для роста благосостояния украинцев», — подчеркнул Пономарев, заметив, что уверен: «процветание Украины — это ключ к изменениям в России».

Получить украинское гражданство, по словам Пономарева, ему помогли действующий украинский генпрокурор Юрий Луценко, депутаты Антон Геращенко, Сергей Березенко, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик и другие. «Без вашей действенной поддержки этого бы не было!» — заверил экс-депутат.

Свое сообщение он завершил словами «слава Украине!», пообещав позже выложить в Facebook фото и скан указа о предоставлении ему гражданства.