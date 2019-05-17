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Экс-депутат Пономарев заявил о получении от Порошенко гражданства Украины
Соответствующий указ подписал покидающий президентский пост Петр Порошенко. Подобный шаг, считает бывший депутат российской Госдумы, был предпринят им «в интересах государства»
Илья Пономарев (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Действующий президент Украины Петр Порошенко «в последний рабочий день своей каденции» подписал указ о предоставлении гражданства республики бывшему депутату российской Госдумы Илье Пономареву. Об этом сам экс-парламентарий рассказал на своей странице в Facebook. Соответствующее решение, считает Пономарев, было принято «в интересах государства».

«Я сказал ему [Порошенко] и хочу повторить здесь [на странице в соцсети]: это будет означать новый этап в моей жизни и большую честь, и огромную ответственность», — написал он по-украински.

Новый статус гражданина Украины, по его словам, он планирует использовать для получения для республики «новых иностранных инвестиций, создания новых рабочих мест и увеличения госбюджета». «Все это для роста благосостояния украинцев», — подчеркнул Пономарев, заметив, что уверен: «процветание Украины — это ключ к изменениям в России».

Получить украинское гражданство, по словам Пономарева, ему помогли действующий украинский генпрокурор Юрий Луценко, депутаты Антон Геращенко, Сергей Березенко, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик и другие. «Без вашей действенной поддержки этого бы не было!» — заверил экс-депутат.

Свое сообщение он завершил словами «слава Украине!», пообещав позже выложить в Facebook фото и скан указа о предоставлении ему гражданства.

В Госдуме Пономарев работал в период с декабря 2007-го по июнь 2016 года (V и VI созывы, фракция «Справедливая Россия»). Мандата он был лишен за систематическое неисполнение своих обязанностей, в том числе за прогулы пленарных заседаний в течение 30 и более календарных дней.

Политика
Мария Гайдар отказалась от российского гражданства

В апреле 2015 года по запросу Генпрокуратуры Пономарева лишили депутатской неприкосновенности, после чего он покинул Россию. Следом за тем, как Дума лишила Пономарева статуса депутата, ему были предъявлены обвинения по делу о пособничестве в растрате 22 млн руб. инновационного центра «Сколково» (в 2010 году Пономарев был назначен советником президента фонда «Сколково» Виктора Вексельберга по международному развитию и коммерциализации технологий).

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Приглашенные в отставку: карьера иностранных реформаторов на Украине

В 2016 году в пользу украинского гражданства от российского паспорта отказалась Мария Гайдар. В 2009–2011 годах она занимала должность советника по социальным вопросам губернатора Кировской области Никиты Белых. Позже Гайдар работала и.о. вице-губернатора в том же регионе по вопросам здравоохранения и социального развития. В 2012–2013 годах она была советником по социальным вопросам вице-мэра Москвы Леонида Печатникова. Затем Гайдар переехала на Украину, где вскоре заняла пост заместителя губернатора Одесской области (этот пост тогда занимал Михаил Саакашвили). Из одесского облсовета чиновница ушла в прошлом году.

Условием получения украинского гражданства является отказ от иностранного паспорта. Согласно соответствующему закону при его получении граждане других стран должны дать письменное обязательство приостановить гражданство.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Илья Пономарев, гражданство Украины
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