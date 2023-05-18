Доцента МГУ Михаила Лобанова после задержания отпустили из СК в качестве свидетеля

Доцента МГУ Лобанова после обыска и задержания отпустили как свидетеля

Михаил Лобанов (Фото: mlobanov84 / Telegram)

Доцента механико-математического факультета МГУ, политика Михаила Лобанова отпустили из Следственного комитета (СК) в качестве свидетеля. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

РБК обратился за комментарием к адвокату Лобанова Татьяне Окушко и в пресс-службу столичного СК.

Утром 18 мая у Лобанова в квартире прошел обыск, после которого его задержали. Источники ТАСС и RT сообщали, что обыск был связан с делом экс-депутата Ильи Пономарева (признан иноагентом).





Помимо Лобанова с обысками пришли к членам партии «Яблоко» Галине Фильченко и Ноари Хананашвили и главреду петербургского издания «Ладога.ру» Александру Калинину. По данным ТАСС и RT, их заподозрили в сотрудничестве с Пономаревым, а именно в участии в деятельности «Съезда народных депутатов» (это собрание бывших российских депутатов, инициированное Пономаревым; структура признана в России нежелательной организацией). В телеграм-канале доцента МГУ говорилось, что Лобанов «никакого отношения к Илье Пономареву и каким-либо его проектам не имеет».

Против Пономарева в России возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК). Экс-депутат находится за границей, он заочно арестован.

В декабре по делу Пономарева у Лобанова уже проводились обыски. Тогда его арестовали на 15 суток по статье о неповиновении распоряжению полицейского (ст. 19.3 КоАП). Адвокат Лобанова сообщал, что при задержании силовики применили силу.