К нескольким журналистам пришли с обысками из-за YouTube экс-депутата

С обысками пришли к главреду «Вечерних ведомостей», а также к администраторам принадлежащих экс-депутату Госдумы Илье Пономареву каналов в Telegram и YouTube

Владислав Постников (Фото: postnikovural / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Силовики провели обыски в квартире главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова в Екатеринбурге, а также у администраторов принадлежащих экс-депутату Госдумы Илье Пономареву каналов на YouTube и в Telegram. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«В квартире Постникова проходят обыски, его самого дома в момент следственных действий не оказалось», — сказал собеседник ТАСС.

В конце июля Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Постникова на 100 тыс. руб. по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Суд установил, что главред «Вечерних ведомостей» вечером 24 февраля на сайте издания «допустил размещение <...> публикации <...> «В Екатеринбурге подали заявку на проведение митинга против «спецоперации» с Украиной» с фотографией мужчины с антивоенным плакатом, суд счел это дискредитацией российских военных.

В начале июня компанию «Техноторг» (принадлежит Игорю Сычеву), издателя газеты «Вечерние ведомости», оштрафовали на 150 тыс. руб. по этой же статье.

Как рассказал газете «Коммерсантъ-Урал» источник в силовых структурах региона, «Постников — тесный контакт Пономарева по проекту «Утро Февраля». Обыски связаны с расследованием уголовного дела против бывшего депутата, обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (ч. 2 ст. 207.3 УК), пишет издание.

Адвокат Постникова Георгий Краснов позднее подтвердил ТАСС проведение обысков.

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РБК направил запросы в пресс-службы СКР и МВД.

Обыски прошли также в квартире бывшего редактора портала «Тюмень-Про» и внештатного корреспондента сибирского отделения «Радио Свобода» (признано иностранным агентом) Юлии Глазовой в Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С обыском пришли к сотруднику агентства «ЦентрРус» Сергею Носову и орловскому журналисту Виктору Зырянову, который сейчас живет в Реутове, сообщил РБК главный редактор агентства Дмитрий Краюхин.

«Обыск прошел по делу Ильи Пономарева. Как следует из постановления судьи Коптевского районного суда Москвы Пантыкиной, следствие подозревает, что они являются соучастниками [Пономарева] и якобы передавали материалы, используемые Пономаревым для дискредитации ВС Российской Федерации. Оснований для их задержания нет. Скорее всего, после обыска журналисты будут доставлены для допроса», — сказал Краюхин.

В конце августа Коптевский районный суд Москвы заочно арестовал Пономарева.

Пономарев был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов от фракции «Справедливой России». Он был единственным депутатом, проголосовавшим против присоединения Крыма к России. С 2014 года Пономарев находится за границей. Против политика возбуждено дело о растрате на 22 млн руб. из фонда «Сколково». Его объявили в международный розыск. Летом 2016 года Госдума лишила Пономарева депутатского мандата за прогулы. Тогда же он сообщал, что получил вид на жительство на Украине.