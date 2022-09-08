К нескольким журналистам пришли с обысками из-за YouTube экс-депутата
Силовики провели обыски в квартире главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова в Екатеринбурге, а также у администраторов принадлежащих экс-депутату Госдумы Илье Пономареву каналов на YouTube и в Telegram. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
«В квартире Постникова проходят обыски, его самого дома в момент следственных действий не оказалось», — сказал собеседник ТАСС.
В конце июля Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Постникова на 100 тыс. руб. по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Суд установил, что главред «Вечерних ведомостей» вечером 24 февраля на сайте издания «допустил размещение <...> публикации <...> «В Екатеринбурге подали заявку на проведение митинга против «спецоперации» с Украиной» с фотографией мужчины с антивоенным плакатом, суд счел это дискредитацией российских военных.
В начале июня компанию «Техноторг» (принадлежит Игорю Сычеву), издателя газеты «Вечерние ведомости», оштрафовали на 150 тыс. руб. по этой же статье.
Как рассказал газете «Коммерсантъ-Урал» источник в силовых структурах региона, «Постников — тесный контакт Пономарева по проекту «Утро Февраля». Обыски связаны с расследованием уголовного дела против бывшего депутата, обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (ч. 2 ст. 207.3 УК), пишет издание.
Адвокат Постникова Георгий Краснов позднее подтвердил ТАСС проведение обысков.
РБК направил запросы в пресс-службы СКР и МВД.
Обыски прошли также в квартире бывшего редактора портала «Тюмень-Про» и внештатного корреспондента сибирского отделения «Радио Свобода» (признано иностранным агентом) Юлии Глазовой в Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
С обыском пришли к сотруднику агентства «ЦентрРус» Сергею Носову и орловскому журналисту Виктору Зырянову, который сейчас живет в Реутове, сообщил РБК главный редактор агентства Дмитрий Краюхин.
«Обыск прошел по делу Ильи Пономарева. Как следует из постановления судьи Коптевского районного суда Москвы Пантыкиной, следствие подозревает, что они являются соучастниками [Пономарева] и якобы передавали материалы, используемые Пономаревым для дискредитации ВС Российской Федерации. Оснований для их задержания нет. Скорее всего, после обыска журналисты будут доставлены для допроса», — сказал Краюхин.
В конце августа Коптевский районный суд Москвы заочно арестовал Пономарева.
Пономарев был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов от фракции «Справедливой России». Он был единственным депутатом, проголосовавшим против присоединения Крыма к России. С 2014 года Пономарев находится за границей. Против политика возбуждено дело о растрате на 22 млн руб. из фонда «Сколково». Его объявили в международный розыск. Летом 2016 года Госдума лишила Пономарева депутатского мандата за прогулы. Тогда же он сообщал, что получил вид на жительство на Украине.