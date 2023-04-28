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Прокуратура признала нежелательной организацию Пономарева и Гудкова

Прокуратура признала нежелательным «Съезд народных депутатов» Пономарева и Гудкова
Прокуратура заявила, что организация добивается насильственного захвата власти в России, а ее участники «отрицают территориальную целостность страны и выступают с сепаратистскими лозунгами»
Илья Пономарев
Илья Пономарев (Фото: Serg Glovny / Zuma / ТАСС)

Генпрокуратура признала нежелательной организацией «Съезд народных депутатов» — собрание бывших российских депутатов, инициированное бывшим депутатом Думы Ильей Пономаревым (признан в России иноагентом). Ведомство сочло, что съезд представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, добивается насильственного захвата власти в стране, а также «исполнения функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти».

Помимо Пономарева, в деятельности съезда участвовали, в частности, экс-депутат Думы Геннадий Гудков (признан иноагентом) и адвокат Марк Фейгин (признан иноагентом). 

Пономарев и Гудков «отрицают территориальную целостность Российской Федерации, выступают с сепаратистскими лозунгами», заявили в прокуратуре.

«Съезд народных депутатов» был создан в прошлом году после начала военных действий на Украине. В организацию входят бывшие российские парламентарии разных уровней и созывов, которые сейчас живут за границей и выступают против решения властей России. Участники считают себя «единственными представителями общества и государства, имеющими демократическую легитимность, полученную ими от российских граждан».

Первый съезд прошел в ноябре 2022 года в Польше. На нем участники утвердили декларацию и «акт о движении сопротивления», на втором, который прошел в феврале — «акт о мире», «революционный акт» и другие документы. При этом сами делегаты, в том числе бывший советник президента России экономист Андрей Илларионов, который сейчас живет в США, признавали, что немедленных результатов от съезда народных депутатов ждать не стоит, передавало французское радио RFI (Роскомнадзор ограничил доступ к его сайту).

Гудков и Пономарев участвовали в деятельности «Форума свободной России», который получил статус нежелательной организации в феврале. В 2016 году его организовали Гарри Каспаров и Иван Тютрин, внесенные Минюстом в реестр иноагентов.

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Теги
Андрей Гатинский, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Генпрокуратура нежелательные организации Илья Пономарев Геннадий Гудков Марк Фейгин
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