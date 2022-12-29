Силовики пришли с обысками к бывшим московским депутатам

Бывших муниципальных депутатов Москвы и администраторов Telegram-каналов, к которым пришли с обысками, проверяют на связи с СБУ и другими иностранными спецслужбами, утверждает источник «РИА Новости»

Илья Пономарев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Следователи проводят обыски в семи регионах по делу в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) про фейки о российской армии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Собеседник ТАСС сообщил, что с обысками пришли к основателю платформы «Выдвижение» Михаилу Лобанову. Источник РБК в правоохранительных органах заявил, что следственные действия проходят по месту жительства экс-муниципальных депутатов Владимира Залищаки и Сергея Цукасова.

Цукасов сказал РБК, что не знает о деле Пономарева и о причине обыска. «Пришли в шесть утра, сломали замок двери в тамбуре, хотя мама готова была открыть. Постановление об обыске она не сфотографировала. Вещи при обыске не изымались. Составлен протокол, в котором расписались мама и понятые. Мой статус и дело, в связи с которым обыск, в протоколе не указаны», — сообщил он.

«РИА Новости» пишет, что обыски также проводят у администраторов Telegram-каналов «Утро февраля» и бывших мундепов, «участвовавших в Польше в так называемом Съезде народных депутатов (экс-депутат Пономарев выступал организатором мероприятия).

В ходе обысков изъяты компьютерная техники, телефоны и документы. Источник агентства утверждает, что администраторов Telegram-каналов и бывший муниципальных депутатов проверяют на связи с СБУ и другими иностранными спецслужбами.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев проходит по делу о фейках про российскую армию (207.3 УК — Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти). 30 августа его заочно арестовали. В октябре МВД России объявило Пономарева в розыск, но в базе ведомства не указывалось, по какой именно уголовной статье.

Осенью ТАСС со ссылкой на копию постановления Коптевского районного суда Москвы писал, что, по версии следствия, Пономарев в период с 5 по 15 марта на YouTube-канале «Форума свободной России» «публично сообщил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию».

Пономарев был депутатом Госдумы от «Справедливой России» в 2007–2016 годах. В 2019 году он заявлял о получении гражданства Украины.