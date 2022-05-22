Глава финского МИДа заявил о готовности дать Турции гарантии
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто выразил готовность Хельсинки гарантировать Анкаре, что связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) в стране будут более тщательно отслеживаться. Об этом он заявил финскому телеканалу Yle.
«Мы, безусловно, можем дать такие гарантии Турции. Поскольку РПК считается террористической организацией в Европе, мы не должны допустить террористической деятельности и в Финляндии», — сказал он.
Однако финская сторона не может выдать Турции членов РПК или людей, связанных с этой организацией, без правосудия, отметил он.
Турция не соглашается со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, добиваясь от этих стран выдачи ей членов РПК, признанной в республике террористической, и снятия эмбарго на поставки оружия.
По мнению Хаависто, вопрос с турецкой стороной будет улажен. Однако быстрого прогресса он не ожидает.
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон ранее заявила, что Стокгольм «приветствует возможность сотрудничества в борьбе с международным терроризмом» и поддерживает включение РПК в список террористов.
В середине мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддержать решение стран, поскольку они не желают выдавать террористов и вводили антитурецкие санкции.
По данным турецкого издания Sabah, республика предложила Финляндии и Швеции избегать контактов с лидерами РПК, отказаться принимать членов РПК в парламенты обеих стран, ускорить процедуру их экстрадиции в Турцию в качестве условия поддержки заявки.