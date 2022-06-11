STT узнало об отказе Финляндии выдать Турции «террористов»
Финляндия не согласилась экстрадировать в Турцию людей, которые, по версии Анкары, связаны с Движением Гюлена (ФЕТО) или Рабочей партией Курдистана (РПК), признанными в республике террористическими, сообщает Ilta Sanomat со ссылкой на STT.
По данным агентства, всего к началу июня Хельсинки вынес решения по семи запросам на экстрадицию граждан из десяти направленных Анкарой с 2019 года. Двое были выданы Турции, но их в терроризме на родине не подозревали.
В середине мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после этого заявил, что Анкара не поддержит членство государств в альянсе, потому что они отказывались выдавать ей террористов и вводили против страны санкции.
Издание Sabah впоследствии сообщило, что власти Турции планируют передать Швеции и Финляндии манифест с условиями для поддержки их вступления в НАТО. Среди требований были отказ от принятия «террористов» РПК в парламенты, избегание контактов с руководством партии, ускорение процедуры экстрадиции ее членов и другие меры по противостоянию деятельности организации на территории двух стран.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал вступление Швеции и Финляндии, но призвал учесть интересы всех союзников и искать компромисс с Турцией.
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 21 мая заявила, что Стокгольм «приветствует возможность сотрудничества в борьбе с международным терроризмом» и поддерживает включение РПК в список террористов. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто говорил о готовности гарантировать Анкаре, что связи с РПК будут более тщательно отслеживаться, но подчеркнул, что Хельсинки не может выдать связанных с партией людей без правосудия.
Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаст непосредственной угрозы для Москвы, однако в случае расширения военной инфраструктуры альянса российская сторона будет предпринимать ответные действия.