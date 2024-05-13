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Военная операция на Украине ,  
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В НАТО заявили, что при поражении Украины «нечего будет восстанавливать»

Столтенберг: в случае поражения Украины восстанавливать будет нечего
Сюжет
Военная операция на Украине
Сначала нужно помочь Украине, а затем думать о ее восстановлении, заявил Столтенберг. Киев оценивал ущерб от военных действий в $1 трлн. Москва считает незаконным использование российских активов для его возмещения
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Страны НАТО должны сделать все для победы Украины, заявил генсек Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о роли блока в восстановлении страны после окончания военных действий. Он выступил на молодежном саммите Североатлантического альянса, трансляция шла на YouTube.

Приоритетным вопросом сейчас является поддержка Киева, сказал генсек. «Сначала нужно добиться, чтобы Украина одержала верх. Если этого не произойдет, если она не одержит верх, в свободной и независимой Украине нечего будет восстанавливать», — считает он.

«Восстановление в будущем — важно, но если Украина не победит, то восстанавливать будет нечего», — повторил Столтенберг. По его словам, восстановление — дорогой процесс, и предотвратить дальнейший ущерб стране намного дешевле. Именно поэтому, подчеркнул он, необходима дальнейшая военная помощь Украине. Страны НАТО обсудят вопрос на саммите в июле в Вашингтоне.

Российские власти осуждают западные государства за помощь Украине и считают, что поставки вооружений Киеву делают их участниками конфликта. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя слова Столтенберга, заявила «Известиям», что Украина интересует альянс только как инструмент в борьбе с Россией.

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Фото: Roman Pilipey / Getty Images

В начале февраля власти Украины оценили прямой ущерб от военных действий в $750 млрд, а с учетом косвенного — $1 трлн. С марта объекты украинской энергетической инфраструктуры неоднократно подвергались массированным атакам (президент России Владимир Путин заявлял, что Москва вынуждена отвечать на удары Украины по своим энергообъектам). По словам премьера Дениса Шмыгаля, в стране уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения, и на их восстановление нужно не менее $1 млрд.

Киев и западные государства долгое время обсуждают вопрос направления на эти цели российских активов, которые оказались заморожены за рубежом после начала боев на Украине в феврале 2022-го (в странах G7 и ЕС, а также в Австралии заблокированы активы ЦБ на сумму около $280 млрд). В марте Еврокомиссия предложила план, по которому 90% доходов от активов пойдут на закупку оружия для Киева, остальные 10% — на восстановление страны.

Российские власти предупреждают о незаконности такого шага и ответных мерах. Кремль заявлял, что будет считать изъятие денег «фактически прямым воровством», и задействует все судебные механизмы.

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