Власти Украины оценили требования компенсаций от России в $1 трлн

Прямой ущерб от военных действий составил $750 млрд, а с учетом косвенного — $1 трлн, заявил советник Зеленского. Запад обсуждает использование замороженных активов на восстановление Украины, Россия считает это незаконным

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Россия должна возместить Украине ущерб от военных действий в размере $1 трлн, считает советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Мы говорим не о цифре $300–350 млрд их золотовалютных резервов», — сказал он в эфире телемарафона (цитата по «Украинским новостям»). «По оценкам, сделанным в Киеве, речь идет о $750 млрд прямых убытков. Добавьте туда еще косвенные убытки, которые могут поднять цифру до $1 трлн», — сказал он.

Такую же оценку Устенко приводил прошлой осенью. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль летом 2022 года заявил, что на восстановление страны, пострадавшей от боевых действий, понадобится, по предварительным оценкам, $750 млрд. Президент Владимир Зеленский тогда же говорил о сумме в диапазоне $600–800 млрд. Осенью 2023-го в украинском Минюсте исключили возможность заключения мирового соглашения с Россией без выплаты репараций.

Осенью 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривающую создание международного механизма по возмещению ущерба Украине. Российский постпред Василий Небензя заявил, что с юридической точки зрения положения документа «не выдерживают никакой критики»; по мнению постпреда, авторы резолюции хотели получить возможность использовать замороженные российские активы для финансирования поставок оружия Украине.

Киев и страны Запада долгое время обсуждают вопрос направления российских замороженных активов на восстановление Украины. В конце января государства Евросоюза согласовали план Еврокомиссии по выделению прибыли от заблокированных российских активов в качестве первого шага к возможному использованию средств в этих целях. Затем план утвердили на саммите ЕС 1 февраля. Доходы планируется использовать для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на €50 млрд, принятой на период с 2024 по 2027 год.

Большую часть активов в ЕС хранит бельгийский депозитарий Euroclear, это €191 млрд из €260 млрд, писала Financial Times. Предполагается, что прибыль Euroclear не будет выплачиваться акционерам, позднее ее передадут в специальный фонд ЕС для поддержки Украины.

МИД России предупреждал, что попытки западных стран изъять российскую недвижимость и другие активы приведут к «адекватному и эффективному» ответу со стороны России. Президент Владимир Путин сравнивал эти действия западных стран с воровством. Саму блокировку активов за рубежом в Москве считают незаконной.