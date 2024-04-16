Чем закончилось новое обсуждение ЕС по передаче доходов от активов России

Постпреды ЕС обсудили использование российских активов для поддержки Украины. Еврокомиссия предложила направить 90% доходов от них на военную помощь Киеву, но несколько стран союза выступили против. Подробнее — в материале РБК

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Постоянные представители стран — членов ЕС в Брюсселе, участники комитета Сoperer II 15 апреля обсудили использование российских активов для помощи Украине.

Лидеры ЕС проведут внеочередной саммит 17–18 апреля. До сих пор странам объединения не удавалось прийти к согласию по этому вопросу. В марте Еврокомиссия предложила направить 90% доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Однако не все страны — члены ЕС согласились с предложением.

Как развивалась дискуссия о российских активах

В Брюсселе призывы передать замороженные российские активы в пользу Украины звучат почти два года. В марте 2022 года Еврокомиссия создала специальную группу по замораживанию и аресту (Freeze and Seize Task Force), чтобы обеспечить координацию применения санкций в отношении России. Группа в том числе занялась изучением возможности арестовать и конфисковать средства, принадлежащие лицам из санкционного списка ЕС.

17 марта 2022 года страны G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США), ЕС и Австралия создали рабочую группу по поиску активов россиян, попавших под санкции, под названием REPO (аббревиатура от англ. Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force).

Однако до последнего времени большинство стран ЕС проявляло сдержанность в этом вопросе, опасаясь за последствия для своей репутации в глазах партнеров из третьих стран, тем более что Китай и Индонезия призывают Брюссель отказаться от идеи конфисковать российские активы, опасаясь создания прецедента, сообщило в начале апреля Politico. Прямое использование замороженных российских активов с последующей передачей их Украине вступает в противоречие с национальными законодательствами стран ЕС, защищающими право собственности.

После начала российской военной операции на Украине страны G7, ЕС и Австралия заблокировали активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около $280 млрд (€260 млрд). Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Минфин России в 2022 году оценил замороженные активы примерно в $300 млрд. Отдельно западные страны заблокировали активы попавших в санкционные списки российских бизнесменов. Большая часть этих средств находится в распоряжении бельгийской финансовой группы Euroclear (в нее входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них она только за девять месяцев прошлого года заработала около €3 млрд, а по итогам 2023-го — €4,4 млрд ($4,7 млрд), что эквивалентно приблизительно 80% всех ее процентных доходов за этот период.

В феврале 2024 года в ЕС согласовали компромиссный вариант решения, предполагающий использование не самих российских активов, а полученных от них доходов. Евросовет постановил, что центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ России на сумму более €1 млн, должны отдельно учитывать остатки средств, накопившиеся в результате ограничительных мер ЕС, и хранить соответствующие доходы отдельно.

«Это дает возможность совету принять решение о возможном установлении финансового вклада в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины, а также ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе», — говорится в заявлении Евросовета.

Согласно представленному в марте Еврокомиссией плану, 90% этих доходов будет направлено через Европейский фонд мира на закупку оружия для Украины, остальные 10% пойдут на восстановление страны. Точная сумма, которую может получить Киев, будет зависеть от мировых процентных ставок и представит собой доход примерно от €210 млрд ($227,69 млрд) активов ЦБ России, которые хранятся в различных валютах в 27 странах ЕС. Окончательное решение еще предстоит согласовать лидерам стран объединения.

Тем временем ЕС продолжает работать над механизмом конфискации российских активов в координации со странами G7, заявил 9 апреля исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на конференции в Европарламенте, посвященной конфликту на Украине.

Домбровскис выразил надежду, что страны ЕС вскоре примут решение по использованию доходов от замороженных российских активов для военной помощи. «Мы надеемся, что государства-члены скоро примут это предложение, потому что Украине нужны эти деньги сейчас», — пояснил он.

Дискуссия о необходимости использовать российские активы для поддержки Киева активизировалась, поскольку конгресс США до сих пор не согласовал выделение нового пакета помощи Украине. Еще в январе Bloomberg сообщил, что в этих обстоятельствах Белый дом готовится поддержать проект, который позволит направить заблокированные российские активы на восстановление украинской экономики. Речь идет о законопроекте «о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев» (REPO Act).

Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил 31 марта в эфире Fox News, что он попытается убедить однопартийцев в необходимости провести REPO через конгресс. Однако, отмечает NYT, этот закон серьезно навредит самим США, потому что не только Россия, но и другие страны будут рассматривать данный шаг как разбой.

Заместитель главы МИД Великобритании Нусрат Гани заявила в начале апреля, что страны G7 представят новые предложения о способах передачи замороженных российских активов Украине. Однако Лондон, как сообщает Politico со ссылкой на экспертов, вряд ли решится на конфискацию российских активов, поскольку это может повлечь серьезные юридические последствия. Кроме того, британские чиновники рассматривают замороженные российские активы как полезный инструмент, который можно использовать при переговорах.

РБК направил запрос в Казначейство Великобритании.

В чем заключаются позиции стран

Внутри ЕС пока нет единого мнения насчет конфискации российских активов. На саммите 22 марта лидеры Евросоюза не смогли согласовать механизм использования доходов от замороженных средств для помощи Киеву. «Саммит ЕС рассмотрел дальнейшие конкретные меры для перенаправления доходов от замороженных активов России на нужды Украины, включая возможную военную поддержку. Саммит призвал Совет ЕС продолжить работу над последними предложениями», — говорится в резолютивном документе.

На мартовской встрече постпредов ЕС, посвященной этому вопросу, против использования доходов от замороженных российских активов для военной помощи Киеву выступили Венгрия, Словакия, Мальта и Люксембург. Как отмечает Politico, Будапешт и Братислава не хотят таким образом способствовать эскалации военных действий. Другие члены ЕС, не входящие в НАТО, включая Мальту, Австрию, Кипр и Ирландию, также не в восторге от идеи.

С другой стороны, главные сторонники Украины в ЕС cчитают, что использования только доходов от замороженных российских активов недостаточно. В частности, такое мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции 11 апреля.

Бельгия, которая председательствует в ЕС, предлагала вместо конфискации использовать замороженные российские активы как обеспечение для специальных облигаций, средства от размещения которых пойдут на помощь Украине. Но эту идею не поддержали ключевые страны объединения, включая Францию и Германию.

РБК направил запросы в Еврокомиссию и минфины стран ЕС. В Министерстве финансов ФРГ заявили, что Германия придерживается подхода, который соответствует юридическим нормам. «Недавно на уровне ЕС мы добились существенного прогресса в области так называемой непредвиденной прибыли (англ. Windfall Profit). Центральный депозитарий ценных бумаг имеет право на прибыль, получаемую за счет активов ЦБ России. Для нас по-прежнему важно, чтобы решение [о конфискации] было юридически жизнеспособным», — заявили РБК в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что объем замороженных в Германии российских активов сейчас составляет около €3,9 млрд — это собственность попавших в санкционные списки физических и юридических лиц (их денежные средства, корпоративные инвестиции и яхты), а также замороженные активы ЦБ. «Сумма подвержена колебаниям на рынке, а также может меняться из-за исключений лиц из санкционного списка ЕС», — уточнили в ведомстве.

Швейцария, присоединившаяся к антироссийским санкциям ЕС, внимательно наблюдает за работой коллег в Брюсселе. В Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (EAER) страны РБК заявили, что при принятии решения власти будут учитывать особенности швейцарской правовой системы, международного права и цели внешней политики. «Это важно в том числе потому, что, в отличие от депозитариев ЕС, швейцарские центральные депозитарии ценных бумаг не держат средства ЦБ России», — пояснили в ведомстве.

В EAER также сообщили РБК, что общий объем резервов и активов ЦБ, находящихся в Швейцарии, составляет около 7,4 млрд швейцарских франков. Эти средства обездвижены, а не заморожены, то есть с ними запрещены любые финансовые операции. Сумма замороженных в Швейцарии российских активов составляет 7,5 млрд швейцарских франков — эти средства принадлежат или контролируются лицами и компаниями из санкционного списка ЕС.

Тем временем швейцарские активисты, отстаивающие нейтралитет страны, инициировали референдум за отмену санкций в отношении России. Петиция набрала уже более 130 тыс. подписей.

Российские власти называют блокировку активов за рубежом незаконной. В Кремле отмечали, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством». Россия будет реагировать на изъятие замороженных активов и использование их в пользу Украины не зеркально и задействует все судебные механизмы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.