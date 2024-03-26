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Военная операция на Украине ,  
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Песков предупредил ЕС о последствиях передачи российских активов Украине

Песков: передав Украине активы Москвы, ЕС обрубит сук, на котором сидит
Сюжет
Военная операция на Украине

Представители Евросоюза, решив передать Украине замороженные активы России, «обрубят сук, на котором сидят», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

По его словам, это действие разрушит инвестиционную привлекательность ЕС — устои экономики, поскольку частная собственность государства — «это святое, это нельзя трогать».

«Если они нарушат это один раз, то получат моментальную реакцию инвесторов, нанесут урон своему реноме, которое зарабатывали много десятилетий. Попросту говоря, будут рубить сук, на котором сидят», — добавил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что Россия будет оспаривать решение о передаче активов, на это могут уйти «десятилетия».

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Дмитрий Песков

После начала военной операции страны G7, ЕС и Австралия заблокировали активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Большинство из них находится в бельгийской Euroclear (по данным Financial Times, это €191 млрд), которая в прошлом году заработала на активах около €3 млрд благодаря инвестированию.

В марте 2024 года в ЕС разработали механизм, согласно которому часть доходов от замороженных на Западе российских активов будут передавать в Европейский фонд мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине, а также в Фонд поддержки Украины Ukraine Facility (утвержденная в Евросоюзе четырехлетняя программа помощи на €50 млрд). Решение по этому вопросу пока не приняли.

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Россия осуждает как военную, так и финансовую помощь Украине. Кремль также называет незаконным арест российских активов и требует их разблокировать. Президент Владимир Путин заявил, что действия Запада схожи с воровством и оно «никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом».

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Теги
Дмитрий Песков российские активы Евросоюз Украина
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