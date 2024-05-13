ВСУ объявили о переброске резервов на харьковское направление

ВСУ продолжат наращивать группировку в зависимости от развития обстановки в Харьковской области. Минобороны России заявило об улучшении положения в регионе, а накануне отчиталось о взятии нескольких населенных пунктов

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

На харьковское направление переброшены резервные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

«В зависимости от развития обстановки наращивание группировки будет продолжаться», — написали там.

Днем 13 мая Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области. Российские военные нанесли там поражение живой силе и технике ВСУ.

На фоне продвижения российских войск на Украине сняли с должности командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) «Харьков» ВСУ бригадного генерала Юрия Галушкина. Военное руководство страны приняло соответствующее решение 11 мая.

12 мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль четырех населенных пунктов в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. За день до этого ведомство сообщило, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

В этот день президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложной ситуацию на окраинах Волчанска, отметив, что украинские войска проводят контратаки, и призвав местных жителей содействовать ВСУ. В украинском Генштабе признали «тактический успех» российской стороны на харьковском направлении.

Издание Le Monde написало со ссылкой на украинских военных, что оборона Волчанска не была подготовлена, у подразделений армии нет средств, чтобы предотвратить наступление России. Командир взвода разведки 1-го стрелкового батальона 57-й мотопехотной бригады Денис Ярославский заявил об отсутствии фортификаций на границе в Харьковской области, но в Государственной специальной службе транспорта Минобороны Украины это опровергли.

На этом фоне власти Харьковской области продолжают эвакуацию жителей из наиболее опасных зон. Начальник областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на день 13 мая из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов вывезли 5,7 тыс. человек.