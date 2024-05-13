Что означает выдвижение экономиста Андрея Белоусова в министры обороны

Академический экономист и бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов приходит в Минобороны на фоне растущих оборонных расходов, необходимости «вписать экономику силового блока в экономику страны» и ареста заместителя Сергея Шойгу

Фото: Александр Астафьев / ТАСС

Поздним вечером в воскресенье президент Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатов на посты министров силового блока. Главной неожиданностью стало предложение назначить и.о. первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны. Одновременно Сергей Шойгу был назначен на пост секретаря Совета безопасности. Занимавший этот пост с 2008 года Николай Патрушев отправлен в отставку «в связи с переходом на другую работу».

После изменений Конституции 2020 года, президент вносит на рассмотрение Совета Федерации помимо кандидата на пост министра обороны кандидатов на должности глав МИД, Минюста, МВД и МЧС. В этих ведомствах Путин посчитал изменения ненужными, предложив сохранить нынешних руководителей:

на посту министра иностранных дел — Сергея Лаврова, занимающего этот пост с 2004 года

на посту министра юстиции — Константина Чуйченко, возглавляющего ведомство с 2020 года

на посту министра внутренних — Владимира Колокольцева, работающего в этой же должности с 2012 года

на должности министра по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Александра Куренкова, впервые утвержденного в 2022 году

руководителей основных силовых ведомств также предложено оставить на своих постах: Сергея Нарышкина во главе Службы внешней разведки, Виктора Золотова во главе Росгвардии, Александра Бортникова во главе Федеральной службы безопасности, а Дмитрия Кочнева во главе Федеральной службы охраны.

Профильные комитета Совета Федерации проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам 13 мая, а 14 мая пройдет общее голосование.

Почему Путин предложил сменить Шойгу на Белоусова

Предложив на пост министра обороны гражданского, Владимир Путин продолжил сложившуюся при нем традицию. Первым назначенным Путиным министром стал выходец из разведки генерал Сергей Иванов (возглавлял военное ведомство с 2001 по 2007 годы), его (при президенте Дмитрии Медведеве) сменил бывший главный налоговик Анатолий Сердюков, проработавший пять лет. Сергей Шойгу, инженер-строитель по образованию и создатель Министерства по чрезвычайным ситуациям, в 2012 году пришел на пост главы Минобороны с должности губернатора Московской области.

65-летний Андрей Белоусов всю жизнь связан с экономикой. Окончив экономический факультет МГУ им. Ломоносова, он занялся научной деятельностью — сначала в Центральном экономико-математическом институте Академии наук СССР, потом в Институте экономики и прогнозирования научно-технического прогресса (ИЭПНТП) академии наук СССР. В 1990–2006 годах был старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией в Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН.

В 2000-м году он стал внештатным советником председателя правительства, с 2008 по 2012 годы был директором правительственного департамента экономики и финансов. Потом около года возглавлял министерство экономического развития, с 2013 по 2020 годы Белоусов был помощником президента Путина, а в январе 2020-го, после утверждения Михаила Мишустина премьер-министром, стал его первым заместителем.

«Белоусов имеет репутацию чиновника, принимающего решения, исходя из интересов государства. Его сильная сторона — умение абстрагироваться от попыток влияния со стороны заинтересованных групп, иногда даже от собственных симпатий или антипатий, и принять решение», — описывает стиль работы Белоусова его знакомый.

«Белоусов — человек стратегически мыслящий, что проявилось в большом интервью РБК на ПМЭФ в 2023 году, где он говорил достаточно концептуальные вещи, и про современное мироустройство, и про геополитику, и про перспективы развития современного мира», — отмечает первый вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин. В этом интервью Белоусов, в например, говорил, что «Россия может стать хранителем традиционных ценностей Запада», а чтобы стране быть суверенной необходимо «обладать собственными смыслами».

На посту первого вице-премьера Белоусов выступал и с жесткими заявлениями. Так в мае 2021 года он заявил в интервью РБК, что на фоне пандемии коронавируса российские металлургические компании в 2020 году увеличили доходы «в разы», в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. «Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал он. В декабре того же года он заявил, что части металлургических компаний «государство стало сильно мешать».

В декабре 2023 Белоусов заявил, что российская экономика перешла в фазу «достаточно интенсивной перестройки», ключевым направлением которой стало импортозамещение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что назначение Белоусова объясняется возросшими военными расходами: бюджет Министерства обороны и силового блока совсем недавно был еще в районе 3% ВВП, потом он вырос до 3,4%, а в самое последнее время до 6,7%, а в ближайшее время может достичь уровня середины 1980-х годов, когда доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%. «И это требует особо важных решений. Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента», — сказал Песков.

К тому же, министерство обороны «должно быть абсолютно открытым для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности», поэтому президент остановился на кандидатуре Белоусова, сказал Песков. Одним из приоритетов работы первого вице-премьера в последнее время была разработка сначала концепции, а затем и закона о технологической политике. «По сути дела, это закон о реализации технологического суверенитета», — говорил Белоусов на встрече с Путиным в ноябре прошлого года.

«Это абсолютно выверенное, обдуманное и крайне необходимое сегодня решение», — отреагировал в беседе с РБК на выдвижение Белоусова глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.

Чего ждать от прихода нового министра

«Все достаточно прозрачно — нужна, в первую очередь, экономическая эффективность, нужно ресурсное обеспечение армии и для этого в большей степени подходит человек, который досконально знает экономику России», — объясняет назначение Белоусова политолог Евгений Минченко.

О ресурсном обеспечении армии президент Путин говорил на встрече 11 мая с и.о. вице-премьера — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Мантуров в нынешней должности курирует, помимо прочего, выполнение государственной программы вооружения, гособоронзаказа, программ развития оборонной, атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности. В новом правительстве его роль возрастет — он станет первым вице-премьером, а главой Минпромторга должен стать губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Новый министр возглавит военное ведомство на фоне отстранения от должности замминистра обороны Тимура Иванова, которого в апреле взяли под стражу, обвинив в получении взятки в особо крупном размере. Источник, знакомый с подготовкой кадровых перестановок, допустил, что «связь между ними и делом Тимура Иванова есть».

«Наверное, будет аудит того, что делало Министерство обороны, вероятны и достаточно серьезные перестановки в военном ведомстве. Было бы странно, если бы арест заместителя министра обороны не был бы связан с назначением через непродолжительное время нового министра», — говорит политолог Макаркин.

В отличии от Сердюкова у Белоусова не будет узкой бухгалтерской задачи в Минобороны, он будет куда более масштабной фигурой в ведомстве, уверен Макаркин. Но управление таким огромным хозяйством, которым является Минобороны, — это большой вызов для него, причем управление в условиях спецоперации, что усложняет задачу, говорит Макаркин.

«Система координат» военной операции

«Это назначение не изменяет системы координат. Военная составляющая будет прерогативой главы Генштаба Валерия Герасимова, тут изменений не предусматривается», — отметил Песков. Герасимов руководит Генштабом с 2012 года, в январе 2023 года Шойгу назначил его командующим объединенной группировкой войск в зоне спецоперации.

К тому же Сергей Шойгу помимо того, что стал секретарем Совета безопасности, стал заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу, а также будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Бывший министр обороны продолжит работать в области, которую он «прекрасно знает изнутри и вместе со своими коллегами и партнерами по предыдущему месту работы», подчеркнул Дмитрий Песков.

У Шойгу сохраняется прямой доступ к главе государства, обращает внимание Макаркин. Совбез — это аналитическая структура, ответственная за выработку концепций и доктрин в области безопасности, но при Патрушеве роль Совбеза резко выросла, он перестал быть только центром подготовки документов, Патрушев, в том числе, был одним из переговорщиков России с представителями стран Запада.