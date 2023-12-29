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Экономика ,  
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Белоусов назвал направления «инвестиционной перестройки» в России

Белоусов: направлениями инвестперестройки стали импортозамещение и логистика
Инвестиционная перестройка, идущая в России, заключается в развитии логистики, производительности труда и замещении импорта, сказал вице-премьер Белоусов. Но для получения денег важна предсказуемость, с чем «есть сложности»
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Российская экономика перешла в фазу «достаточно интенсивной перестройки», которую не осуществить без инвестиций, заявил в интервью «Коммерсанту» вице-премьер Андрей Белоусов.

Прежде всего, ключевым направлением «инвестиционной перестройки» стало импортозамещение, говорит он. С его слов, отрасли по выпуску оборудования и товаров длительного пользования «растут на 1–2% в месяц со снятой сезонностью — в годовом измерении это 15–20%». Такую динамику Белоусов связал с инвестиционной активностью, поскольку по иным причинам такой темп выпуска обеспечить было бы невозможно.

Вторым направлением вице-премьер назвал инвестиции в логистику на фоне крупной перестройки структуры логистики. За происходящим стоят «серьезные капиталовложения», указал он: «беспрецедентная по масштабам» программа РЖД, а также активность FESCO, «Дела», «Трансконтейнера» и других логистических компаний.

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Фото:Jaap Arriens / zumapress.com / Global Look Press

Третье направление инвестиций, которое станет основным в будущем, — вложения в рост производительности труда, отметил Белоусов. Возможности в этом направлении открываются большие, а процесс «достаточно инерционный».

«Он требует не просто обновления производственного аппарата, а еще и закрепления определенных компетенций, например в использовании цифровых технологий, для того чтобы получить отдачу в виде повышения добавленной стоимости, капитализации компании. А носители компетенции — это люди. И здесь возникает ограничение, связанное с достаточным уровнем компетенции, достаточным количеством обладающих ими людей. Компании его будут решать — мотивация здесь достаточно сильная», — заключил вице-премьер.

Белоусов назвал три условия, которые важны для получения инвестиций: растущие рынки, предсказуемые условия и дешевые деньги. По его оценке, первое условие выполняется — компании понимают, куда им инвестировать, а в случае с предсказуемостью условий, «конечно, есть сложности», это пытаются решить. «Пока ключевое направление — это предсказуемость, которую во многом обеспечивает правительство», — признал он.

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Эксперты РСПП назвали барьеры для импортозамещения в сфере ОПК
Экономика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупреждала о рисках, которые несет с собой импортозамещение. По ее мнению, следует прилагать усилия в этом направлении, особенно в наиболее критических случаях, но и продолжать торговлю с миром необходимо. «Я считаю, что наша экономика ни в коем случаем не должна самоизолироваться. <...> Не весь мир хочет с нами торговать, но есть страны, которые готовы с нами торговать, готовы развивать наши компании, готовы выходить и искать новые рынки сбыта», — сказала она.

Даже в случае полного и эффективного импортозамещения в стране, которая имеет потребность в замене иностранных товаров, падает уровень жизни из-за необходимости отвлекать трудовую силу на импортозамещение и поддерживать капиталоемкость ВВП на более высоком уровне, указывали эксперты Центробанка.

Полное замещение импорта невозможно и не нужно, признавал президент Владимир Путин и относил такую стратегию к позиции «вечно догоняющих».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Андрей Белоусов Импортозамещение Инвестиции логистика производительность труда экономика России

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