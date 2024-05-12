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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский признал продвижение российских войск на харьковском направлении

Сюжет
Военная операция на Украине
По его словам, у границ идут жестокие оборонительные бои, села из «серой» зоны переходят в зону боевых действий. За последние два дня Минобороны России отчиталось о взятии девяти сел на харьковском направлении
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Харьковской области часть сел вблизи российской границы, ранее находившихся в «серой зоне» оказалась в зоне боевых действий, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении.

«Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из «серой зоны» стали зоной ведения боевых действий», — заявил он.

По словам Зеленского, не менее острая ситуация сложилась на донецком направлении, наиболее сложная обстановка на покровском направлении. «Также жесткие Лиманское, Времевское направления, Краматорское, Купянское», — сообщил он.

Минобороны сообщило о продвижении войск в Харьковской области
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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Ранее как тяжелую охарактеризовал ситуацию в Харьковской области и главком ВСУ Александр Сырский. Также он заявил о «горячих боях» на купянском, покровском, северском и лиманском направлениях.

Зеленский 10 мая заявил о российском наступлении в Харьковской области. В приграничных районах региона на этом фоне началась эвакуация.

11 и 12 мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль в Харьковской области девяти населенных пунктов у границ с Белгородской: Плетеневки, Борисовки, Огурцово, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца и Олейниково. Ранее в мае были взяты под контроль Котляровка и Кисловка.

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Украина Харьковская область Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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