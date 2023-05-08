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США перебросили в Эстонию истребители для «сдерживания агрессии»

США перебросили в Эстонию истребители F-22 Raptor для «сдерживания агрессии»
США развернули на базе в Эстонии многоцелевые истребители на случай агрессии для ее сдерживания. В конце прошлого месяца западная авиация заявила об обнаружении над Балтийским морем трех российских самолетов-разведчиков
Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images
Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images

Американские истребители F-22 Raptor выполнили оперативное развертывание на эстонской авиабазе Эмари «для сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря», сообщила на сайте пресс-служба командования военно-воздушных сил США в Европе и Африке.

F-22 Raptor — многоцелевой истребитель пятого поколения, его разработали в Boeing, Lockheed Martin и General Dynamics. Он предназначен для прикрытия войск, противодействия воздушной разведке, борьбы с авиацией противника.

Перед этим НАТО перевело подразделения воздушной полиции в повышенную готовность. Источник Reuters отметил, что альянс сохраняет бдительность.

Причиной этому стал инцидент с российским истребителем Су-35. Польская погранслужба рассказала 7 мая, что тот «совершил агрессивные и опасные маневры» в отношении самолета Turbolet L-410, проводившего патрулирование в Черном море в рамках операции Frontex, это агентство Евросоюза по безопасности внешних границ. По данным Варшавы, российский истребитель не установив контакт по радиосвязи вошел в оперативную зону и трижды приблизился к польскому самолету без соблюдения безопасной дистанции. В результате польский самолет столкнулся с турбулентностью, экипаж временно потерял контроль над бортом.

В середине апреля США перебросили истребители F-22 Raptor в Польшу в целях поддержки восточного фланга НАТО, рассказал тогда министр обороны республики Мариуш Блащак. В конце того же месяца немецкие и британские ВВС обнаружили над Балтийским морем три российских самолета-разведчика в международном воздушном пространстве, которые шли, по утверждению военных, без сигнала обнаружения.
 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США Балтийское море F-22 истребители Эстония
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