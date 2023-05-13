Конгрессмены США потребовали проверить умственные способности Байдена

Республиканцы напомнили об оговорках 80-летнего Байдена и потребовали перед выборами пройти тест на умственные способности. Президент США называл себя опытным и мудрым благодаря возрасту

Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Американский лидер Джо Байден обязан пройти когнитивный тест на определение умственных способностей либо отказаться от участия в предстоящих выборах президента, говорится в письме 61 конгрессмена-республиканца палаты представителей США, пишет Fox News.

«Мы считаем, что независимо от пола, возраста или [принадлежности к] политической партии все президенты должны документировать и демонстрировать здоровые умственные способности», — заявил один из них, Ронни Джексон.

В обращении к президенту (.pdf) указано, что Байден дважды за время нахождения на посту прошел медицинские осмотры: в ноябре 2021 года и феврале 2023-го, но выражается подозрение, что тест когнитивных способностей либо не проводился, либо его результаты были скрыты от общественности. В последние два года стали обычным явлением случаи, когда президент спотыкается при ходьбе, невнятно произносит слова, забывает имена, теряет ход мыслей и выглядит растерянным, считают конгрессмены. Они предложили поискать в интернете «оплошности Байдена» и указали: «появится более 14 000 000 результатов».

Белый дом напомнил, что Джексон уже несколько раз составлял обращения с требованиями пройти когнитивный тест. Там считают, что составление писем стало для него рутинной работой в попытке обратить на себя внимание. Представитель президентской администрации также сравнил его с персонажем из телесериала «Симпсоны» Ником Ривьерой (доктор Ник), являющемся врачом с сомнительной репутацией. Конгрессмен Джексон в 2013–2018 года был личным врачом президентов США.

Супруга президента Джилл Байден называла идею о когнитивных тестах нелепой идеей и проявлением эйджизма. «Вы называете меня старым? Я называю себя опытным. Вы называете меня древним? Я говорю, что я мудрый. Ты говоришь, что я уже пожилой? [Журналист CNN] Дон Лемон сказал бы, что я мужчина в самом расцвете сил», — говорил сам Байден.

Возраст Байдена не раз становился причиной для упреков со стороны других политиков, в том числе иностранных. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал его «отчаянным дедом», президент Владимир Путин желал американскому лидеру здоровья, а заместитель отдела пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон (сестра лидера страны) назвала его «стариком без будущего».