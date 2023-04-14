Байден оговорился и призвал «лизнуть мир»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 90 (+0,24) Инвестиции, 13 апр, 16:43 Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 81,68 (-0,42) Инвестиции, 13 апр, 16:43
Глава Минобороны Китая приедет в Россию по приглашению Шойгу Политика, 11:39
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 11:39
Медведев назвал Орбана молодцом за его слова о несуществующей Украине Политика, 11:37
Эксперты сообщили о начале ФНС проверки криптовалютных доходов россиян Крипто, 11:35
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:31
Семак отказался называть «чемпионским» матч с «Ростовом» Спорт, 11:28
ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство домов с подрядчиком Недвижимость, 11:26
Дмитриий Губерниев о личной эффективности
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
На край света или инвестиции: на что потратить годовой бонус РБК и Цифра брокер, 11:16
Гендиректор «Авито» Правдивый уйдет из компании Бизнес, 11:15
Politico узнала о задержке с «подарком» для Украины от Франции и Италии Политика, 11:13
Как изменился рынок факторинга и финансирования цепочек поставок Тренды, 11:13
Глава «Якитории» — о драйверах импортозамещения в ресторанной отрасли Новая экономика, 11:13
«IT-сообществу не хватает общения»: как развивать российское комьюнити Тренды, 11:07
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:07
Общество ,  
0 

Байден оговорился и призвал «лизнуть мир»

Джо Байден оговорился и призвал «лизнуть мир» на торжественном ужине в Ирландии
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Leah Millis / Reuters)

Во время торжественного ужина в Дублинском замке президент США Джо Байден выступил с речью, в которой рассказал о своих ирландских корнях и заявил, что для Ирландии или Соединенных Штатов нет слишком прочных барьеров.

Он заявил, что для обеих стран нет ничего, чего бы они не смогли достичь вместе. Завершая свою речь, американский президент оговорился.

«Итак, спасибо вам всем. Да благословит вас всех Господь. Давайте, давайте лизнем мир. Давайте сделаем это», — приводит его слова пресс-служба Белого дома.

Вероятно, Байден хотел сказать «потрясем мир» (kick the world) вместо lick («лизать»).

Президент США не раз допускал оговорки в своих выступлениях. В ходе нынешнего визита в Ирландию, например, он перепутал новозеландскую сборную по регби All Blacks с британской военизированной организацией The Black and Tans, которая сражалась на стороне Лондона в Ирландской войне за независимость.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Персоны
Джо Байден оговорки

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Байден оговорился и «перенес» дату штурма Капитолия
Политика
Байден перепутал количество штатов в США
Политика
Президент США Байден перепутал Афганистан с Украиной и Ираком
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter