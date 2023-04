Байден оговорился и призвал «лизнуть мир»

Джо Байден (Фото: Leah Millis / Reuters)

Во время торжественного ужина в Дублинском замке президент США Джо Байден выступил с речью, в которой рассказал о своих ирландских корнях и заявил, что для Ирландии или Соединенных Штатов нет слишком прочных барьеров.

Он заявил, что для обеих стран нет ничего, чего бы они не смогли достичь вместе. Завершая свою речь, американский президент оговорился.

«Итак, спасибо вам всем. Да благословит вас всех Господь. Давайте, давайте лизнем мир. Давайте сделаем это», — приводит его слова пресс-служба Белого дома.

Вероятно, Байден хотел сказать «потрясем мир» (kick the world) вместо lick («лизать»).

Президент США не раз допускал оговорки в своих выступлениях. В ходе нынешнего визита в Ирландию, например, он перепутал новозеландскую сборную по регби All Blacks с британской военизированной организацией The Black and Tans, которая сражалась на стороне Лондона в Ирландской войне за независимость.