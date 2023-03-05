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Жена Байдена оценила идею проверить умственную компетенцию президента США

Жена Байдена словом «нелепо» оценила идею проверить умственную компетенцию президента США
Джилл Байден указала на выносливость мужа, напомнив о его недавнем графике поездок в Польшу и на Украину. Сенатор США Сандерс сравнил предложение проверить умственную компетенцию Джо Байдена с проявлением эйджизма
Джилл Байден
Джилл Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Джо Байден не будет проходить тест на проверку умственной компетенции, заявила его жена Джилл CNN.

С идеей обязать политиков старше 75 лет проходить такой тест выступила кандидат в президенты от Республиканской партии (Байден — демократ, ему 80 лет) Никки Хейли. Она — бывшая губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН.

«Нелепо», — оценила предложение первая леди. — «Мы бы никогда даже не обсуждали что-то подобное», — добавила она.

Негативно идею Хейли оценил и сенатор Берни Сандерс (также демократ). Он отметил, что это похоже на проявление эйджизма — дискриминации по возрасту. Сенатор указал, что Вашингтон борется с расизмом, сексизмом, гомофобией и также должен бороться и с эйджизмом.

Первая леди США также указала на выносливость мужа, напомнив о его недавнем графике поездок.

«Сколько 30-летних могли бы поехать в Польшу, сесть на поезд? Ехать еще девять часов, ехать на Украину, встречаться с президентом [Владимиром] Зеленским? Итак, посмотри на этого человека. Посмотри, что он делает. Посмотрите, что он продолжает делать каждый день», — сказала Джилл Байден.

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В ходе выступлений Байден неоднократно оговаривался. Так, в середине июня 2021 года, он перепутал Сирию с Ливией на пресс-конференции после саммита G7. Президент США имел в виду Сирию, когда говорил о Ливии в контексте возможного расширения сотрудничества с Россией.

Позднее, в июле того же года, он допустил оговорку, перепутав своих предшественников Барака Обаму и Дональда Трампа.

В апреле 2022 года во время выступления в штате Северная Каролина по теме инфраструктурной реформы, он повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия, несмотря на то, что рядом никого не было. После этого с растерянным видом Байден сделал несколько шагов от трибуны в поисках прохода, чтобы уйти со сцены.

В том же месяце в конце выступления в городе Сиэтл, президент США опять протянул руку для рукопожатия в пустоту. После этого он с улыбкой обернулся к публике и поблагодарил собравшихся за внимание.

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Джилл Байден Джо Байден
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