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Медведев назвал Байдена «отчаянным дедом» из-за решения переизбираться

Замглавы Совбеза Медведев назвал Байдена отчаянным дедом из-за планов идти на выборы
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Российские власти прокомментировали решение 80-летнего президента США Джо Байдена вновь участвовать в выборах главы государства. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал его «отчаянным дедом».

«На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий», — написал он в своем телеграм-канале.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что выборы президента — это внутреннее дело США. «Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике», — сказала она в эфире «Первого канала».

Выборы президента США пройдут в 2024 году. Традиционно они проходят в ноябре, а инаугурация избранного главы государства — в январе следующего года.

Решения Байдена ожидали на протяжении последних нескольких месяцев. 25 апреля он официально заявил, что вновь будет участвовать в президентских выборах. Байден подчеркнул, что хочет закончить работу, которую он начал, когда страну охватила «смертельная пандемия», а экономика и демократия оказались под угрозой.

Байдену 80 лет, он является 46-м президентом США и старейшим на этой должности. На выборах 2020 года основным соперником Байдена был Дональд Трамп, который в итоге уступил с 46,9% голосов против 51,3%.

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Его соперник на предыдущих выборах в 2020 году экс-президент США Дональд Трамп заявил о решении баллотироваться в ноябре прошлого года. В январе он начал свою предвыборную кампанию.

В то же время опрос NBС показал, что большинство американцев не хотели бы вновь видеть Трампа и Байдена кандидатами в президенты.

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Персоны
Джо Байден Дмитрий Медведев Мария Захарова выборы президента США
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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