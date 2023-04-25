Медведев назвал Байдена «отчаянным дедом» из-за решения переизбираться

Джо Байден (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Российские власти прокомментировали решение 80-летнего президента США Джо Байдена вновь участвовать в выборах главы государства. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал его «отчаянным дедом».

«На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий», — написал он в своем телеграм-канале.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что выборы президента — это внутреннее дело США. «Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике», — сказала она в эфире «Первого канала».

Выборы президента США пройдут в 2024 году. Традиционно они проходят в ноябре, а инаугурация избранного главы государства — в январе следующего года.

Решения Байдена ожидали на протяжении последних нескольких месяцев. 25 апреля он официально заявил, что вновь будет участвовать в президентских выборах. Байден подчеркнул, что хочет закончить работу, которую он начал, когда страну охватила «смертельная пандемия», а экономика и демократия оказались под угрозой.

Байдену 80 лет, он является 46-м президентом США и старейшим на этой должности. На выборах 2020 года основным соперником Байдена был Дональд Трамп, который в итоге уступил с 46,9% голосов против 51,3%.

Его соперник на предыдущих выборах в 2020 году экс-президент США Дональд Трамп заявил о решении баллотироваться в ноябре прошлого года. В январе он начал свою предвыборную кампанию.

В то же время опрос NBС показал, что большинство американцев не хотели бы вновь видеть Трампа и Байдена кандидатами в президенты.