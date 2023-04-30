Байден на вопрос о возрасте назвал себя «мужчиной в самом расцвете сил»

Джо Байден (Фото: Al Drago / Reuters)

Президент США Джо Байден назвал себя «мужчиной в самом расцвете сил», комментируя вопросы о своем возрасте (ему 80 лет), после того как объявил о планах вновь участвовать в президентских выборах. Об этом он заявил во время своего выступления на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, передает The New York Times.

«Вы называете меня старым? Я называю себя опытным. Вы называете меня древним? Я говорю, что я мудрый. Ты говоришь, что я уже пожилой? [Журналист CNN] Дон Лемон сказал бы, что я мужчина в самом расцвете сил», — сказал Байден.

Выборы президента США должны пройти в ноябре 2024 года. Байден официально объявил о планах переизбираться 25 апреля. Он заявил, что хочет закончить работу, которую он начал, когда США охватила «смертельная пандемия», а демократия и экономика оказались под угрозой. Свою заявку на участие в выборах также подал бывший президент США Дональд Трамп — ему 76 лет.

В Белом доме, комментируя претензии относительно возраста главы государства, ответили, что за последние два года Байден смог добиться выполнения задач. Согласно данным опроса Gallup, работу Байдена одобряют 83% демократов, 31% независимых избирателей и 4% республиканцев. При этом против него в качестве кандидата на пост президента выступают 70% опрошенных телеканалом NBC американцев.