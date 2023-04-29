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Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена «стариком без будущего»

Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена «стариком без будущего» после его слов о «конце режима»
По словам заместителя отдела пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, слова президента США о конце режима в КНДР в случае ядерного удара по США или их союзникам абсурдны
Сестра руководителя КНДР Ким Чен Ына, заместитель отдела пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи&nbsp;Ким Ё Чжон
Сестра руководителя КНДР Ким Чен Ына, заместитель отдела пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон (Фото: Getty Images )

Сестра руководителя КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, заместитель отдела пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи, заявила, что слова президента США Джо Байдена о «конце режима» в стране в случае ядерного удара по Соединенным Штатам или их союзникам абсурдны, сообщает ЦТАК.

Она назвала Байдена «стариком без будущего», который не способен «нести ответственность за безопасность и будущее» своей страны.

«Еще один факт, который нельзя упускать из виду, заключается в том, что главнокомандующий вражеской страны открыто и прямо использует выражение «конец режима» перед лицом всего мира. Можно ли считать это сумасбродством старика?» — сказала Ким Ё Чжон.

На этой неделе Байден по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем заявил, что нанесение ядерного удара по Соединенным Штатам или их союзникам неприемлемо и «приведет к концу любого режима, который предпринял бы такие действия».

До этого сестра Ким Чен Ына предостерегала США от перехвата межконтинентальной ракеты КНДР во время испытаний в Тихом океане, что Пхеньян расценит как объявление войны.

В середине марта Ким Чен Ын пригрозил, что Северная Корея «на ядерное оружие ответит ядерным оружием, а на открытое противоборство — открытым противоборством».

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Елена Чернышова
Ким Чен Ын сестра США Джо Байден КНДР
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