Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена «стариком без будущего»
Сестра руководителя КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, заместитель отдела пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи, заявила, что слова президента США Джо Байдена о «конце режима» в стране в случае ядерного удара по Соединенным Штатам или их союзникам абсурдны, сообщает ЦТАК.
Она назвала Байдена «стариком без будущего», который не способен «нести ответственность за безопасность и будущее» своей страны.
«Еще один факт, который нельзя упускать из виду, заключается в том, что главнокомандующий вражеской страны открыто и прямо использует выражение «конец режима» перед лицом всего мира. Можно ли считать это сумасбродством старика?» — сказала Ким Ё Чжон.
На этой неделе Байден по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем заявил, что нанесение ядерного удара по Соединенным Штатам или их союзникам неприемлемо и «приведет к концу любого режима, который предпринял бы такие действия».
До этого сестра Ким Чен Ына предостерегала США от перехвата межконтинентальной ракеты КНДР во время испытаний в Тихом океане, что Пхеньян расценит как объявление войны.
В середине марта Ким Чен Ын пригрозил, что Северная Корея «на ядерное оружие ответит ядерным оружием, а на открытое противоборство — открытым противоборством».