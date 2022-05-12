Матвиенко сочла бульдозер символом евродемократии из-за памятника в Риге

Так Матвиенко отреагировала на решение сейма Латвии разрешить снос памятника советским воинам в Риге и уборку цветов, которые жители города принесли к монументу 9 мая, с помощью трактора

Латвия. Рига. Жители Риги во время возложения цветов к памятнику Освободителям (Фото: Таисия Воронцова / ТАСС)

Новым символом европейской демократии стал бульдозер, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время поездки в Ашхабад, говорится в Telegram-канале верхней палаты парламента.

«Мне кажется, уже символом так называемой европейской демократии является бульдозер. Этому нет оправдания», — сказала она.

Матвиенко поблагодарила жителей Риги за то, что они принесли цветы к монументу 9 мая, и осудила решение властей убрать их при помощи трактора.

Ранее, 12 мая, латвийский сейм принял закон, прекращающий действие ст. 13 соглашения между правительствами России и Латвии о гарантиях сохранности воинских мемориалов. В результате были сняты ограничения, препятствующие сносу памятника советским воинам — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков и других мемориалов, установленных не на местах захоронений.

Депутаты парламента решили, что некоторые памятники в Латвии часто используют «не для увековечивания памяти павших во Второй мировой войне, а для прославления советской оккупации и поддержки политики России по расширению территории с помощью незаконной военной силы». В парламенте заявили, что рассмотрят вопрос о возобновлении действия этой статьи, только когда Россия возместит убытки, причиненные Латвии «оккупацией СССР», а также весь ущерб Украине. Кроме того, депутаты потребовали восстановить «государственную власть на всех территориях» этой страны в границах 2013 года.

Несмотря на решение парламентариев, окончательное решение относительно сноса памятника будет решать мэрия Риги, так как мемориал расположен в черте города, отмечал Delfi. Накануне мэр Риги Мартиньш Стакис в эфире телеканала LSM усомнился в том, что власти решат снести памятник до парламентских выборов, которые состоятся 1 октября.

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После решения латвийского сейма официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сравнила парламентариев с «вурдалаками», а спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой призвал использовать дипломатию, чтобы сохранить памятник.

В середине апреля Следственный комитет России завел уголовное дело, после того как, по его данным, участники националистических вооруженных формирований снесли памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове. 25 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что власти собираются демонтировать часть мемориала Дружбы народов, посвященного воссоединению Украины с Россией.