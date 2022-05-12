В Латвии заблокируют «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир»

Решение было принято из-за санкций Евросоюза, введенных против Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко, которых латвийские власти называют владельцами соцсетей

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (НСЭСМ) принял решение о блокировке российских социальных сетей в Латвии, сообщил в Twitter глава НСЭСМ Иварс Аболиньш.

«В соответствии с санкциями, введенными Европейским союзом, НСЭСМ принял решение ограничить деятельность «ВКонтакте» (vk.com), «Одноклассников» (ok.ru) и «Мой мир» (my.mail.ru) в Латвии», — написал он и уточнил, что платформы будут заблокированы на следующей неделе.

По его словам, решение было принято из-за доказательств, которыми якобы располагает НСЭСМ, что платформы принадлежат и контролируются Юрием Ковальчуком и Владимиром Кириенко, которые ранее попали под западные санкции.

Председатель совета директоров банка «Россия» Юрий Ковальчук попал под санкции ЕС как человек из «ближнего круга» президента Владимира Путина в середине марта. В то же время в санкционный список был включен сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, генеральный директор VK Владимир Кириенко.

В пресс-службе VK после этого уточнили, что включение генерального директора в санкционный список ЕС «не повлияет на операционную и финансовую деятельность VK, а также на взаимодействие с партнерами».

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Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Путин называл ее основными целями «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства.

Прибалтийские страны, включая Латвию, с начала конфликта выступали в поддержку территориальной целостности Украины и присоединились к санкциям ЕС. Латвийские власти также аннулировали регистрацию сервиса «Яндекс.Такси» и заблокировали приложение «Яндекс Go» с 23 марта. 21 апреля латвийский сейм одобрил закон о лишении гражданства за поддержку операции на Украине.