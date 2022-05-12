Посольство России направило ноту МИД Латвии из-за соглашения о мемориалах

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Посольство России в Латвии направило в МИД страны ноту протеста из-за решения латвийского сейма приостановить действие статьи 13 соглашения о гарантиях сохранности воинских мемориалов, сообщила дипмиссия в Twitter.

Дипломаты назвали действия сейма противоправными и сослались на статью 15 того же документа. В соответствии с этим пунктом подписавшие документ стороны не должны совершать односторонних действий по затрагиваемым в нем вопросам.

«В том же пункте четко указано, что соглашение будет действовать до тех пор, пока оно не будет изменено или прекращено с согласия [обеих] сторон», — подчеркнули в посольстве, добавив, что перед тем как принять решение, латвийская сторона не консультировалась с Россией.

В качестве дополнения дипмиссия привела выдержку из Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. В статье 42 этого документа сказано, что «прекращение договора, его денонсация или выход из него участника могут иметь место только в результате применения положений самого договора» или Венской конвенции.

В посольстве считают, что подобными действиями Латвия «сводит счеты с собственным историческим прошлым».

Сейм Латвии приостановил действие статьи 13 соглашения с Россией о гарантиях сохранности воинских мемориалов днем 12 мая. Документ затрагивает правовой статус всех памятников, которые находятся не на местах захоронений, и снимает ограничения на их снос. В законопроекте, принятом депутатами, сказано, что статья 13 утратит силу до тех пор, пока Россия не возместит Латвии убытки за период «оккупации СССР» и не погасит ущерб Украине.

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