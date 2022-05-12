Захарова назвала депутатов Латвии «вурдалаками» после решения о памятнике

Памятник Освободителям в Парке Победы в Риге (Фото: РИА Новости)

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение сейма Латвии по устранению ограничений для возможного сноса памятника освободителям Риги, на котором настаивает часть депутатов. «Вурдалаки», — написала Захарова в Telegram.

Памятник в Риге не раз пытались снести, но власти отмечали, что обязаны сохранять его по договору с Россией. После начала военной операции России на Украине 26 февраля министр юстиции страны Янис Борданс заявил, что «памятник оккупации» представляет угрозу национальной безопасности. «Символы империи зла не должны находиться в центре столицы», — написал он тогда в Twitter.

12 мая сейм Латвии принял закон о приостановке действия статьи договора с Россией о гарантии сохранности воинских мемориалов. Парламентарии заявили, что памятник освободителям Советской Латвии и Риги от фашистов часто используют не для увековечивания памяти павших, а для «прославления советской оккупации и поддержки политики России по расширению территории с помощью незаконной военной силы».

Закон касается только тех памятников, которые установлены не на местах захоронений. Действие статьи договора приостановлено до тех пор, пока на всех территориях Украины в границах на 2013 год не восстановится государственная власть, Россия не возместит все убытки Украине и убытки, причиненные Латвии «оккупацией СССР».

Сейм поручил закрыть доступ общественности к памятникам до 1 июля 2022 года. Накануне посольство России в Латвии сообщало, что территорию вокруг памятника освободителям закроют до августа. Власти уже установили ограждения, писало ведомство в Telegram.

При этом решение сейма не означает сноса. Судьбу монумента определят депутаты Рижской городской думы.

Читайте на РБК Pro Pro Как меняется актуальность цифровых активов и валют Как меняется актуальность цифровых активов и валют Статьи Pro СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России Статьи Pro Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Прогнозы Pro Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Статьи Pro «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ Инструкции Pro Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков Прогнозы Pro Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса Инструкции Pro Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Статьи

Памятник освободителям открыли в 1985 году в парке Победы в Риге. Он состоит из 79-метровой колонны с золотыми звездами и скульптурами Родины-матери и воинов-освободителей. Концепцию разработал рижский художник-архитектор Александр Бугаев.

Впервые его попытались снести в апреле 1996 года, когда девятый съезд Движения за национальную независимость Латвии принял соответствующую резолюцию. В следующем году участники ультранационалистического движения «Перконкрустс» заложили взрывное устройство около монумента. Суд назначил руководителю движения Игорю Шишкинсу два года и восемь месяцев лишения свободы. Рижская дума выделила на ремонт памятника 10,5 тыс. латов (1,15 млн руб.) на ремонт монумента и еще 18 тыс. (1,97 млн руб.) на благоустройство территории.

В 2016 году латвийцы опубликовали петицию за переоборудование парка Победы на портале Manabalss.lv. Через год они снова начали собирать подписи за снос скульптуры и отмену договора об охране памятников и массовых захоронений советских воинов. Ее подписали более 19 тыс. человек. Мэр Риги Дайнис Турлайс тогда выступал против сноса. Однако в 2019 году на том же портале появилась и петиция в защиту монумента, за нее проголосовали более 25 тыс. человек.

Латвийские историки считают, что СССР оккупировал страну в июне 1940 года, сказано на сайте Национального музея истории Латвии. Союзные танки вошли в Ригу после требования СССР о смене правительства и немедленного разрешения на присутствие Красной Армии. Власти заявляют, что Латвия была незаконно присоединена к СССР, а «порядок оккупации и аннексии был представлен как демократическое выражение «народной воли».