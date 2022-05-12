Захарова назвала депутатов Латвии «вурдалаками» после решения о памятнике

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 мая
EUR ЦБ: 72,63 (+1,54) Инвестиции, 12:10
Курс доллара на 12 мая
USD ЦБ: 68,84 (+1,45) Инвестиции, 12:10
Как бороться с невнимательностью за рулем Партнерский проект, 16:08
Российские санкции сделали невозможными транзит газа через Польшу Политика, 16:06
В ФРГ предупредили об увеличении цен на газ из-за ответных санкций России Политика, 16:03
Швыдкой допустил дипломатическое решение по советскому памятнику в Риге Политика, 16:00
Выручка Positive выросла на 50% на фоне возросшего интереса к киберзащите Инвестиции, 16:00
Медпроизводитель Siemens Healthineers продолжит работу в России Технологии и медиа, 15:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:58
Аналитики зафиксировали рост доли смотревших парад Победы Технологии и медиа, 15:56
«Аэрофлот» и «Победа» перейдут на российскую систему бронирования билетов Бизнес, 15:50
«Норникелю» разрешили сохранить депозитарные расписки на Лондонской бирже Бизнес, 15:47
Восемь типичных ошибок грузоперевозчиков РБК и Cordiant Professional, 15:45
Москалькова сообщила о десятках удерживаемых на Украине моряков Политика, 15:42
Курс доллара впервые более чем за два года упал ниже ₽65 Инвестиции, 15:35
Хачанов проиграл Циципасу на «Мастерсе» в Риме Спорт, 15:34
Политика ,  
0 

Захарова назвала депутатов Латвии «вурдалаками» после решения о памятнике

Памятник Освободителям в Парке Победы в Риге
Памятник Освободителям в Парке Победы в Риге (Фото: РИА Новости)

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение сейма Латвии по устранению ограничений для возможного сноса памятника освободителям Риги, на котором настаивает часть депутатов. «Вурдалаки», — написала Захарова в Telegram.

Памятник в Риге не раз пытались снести, но власти отмечали, что обязаны сохранять его по договору с Россией. После начала военной операции России на Украине 26 февраля министр юстиции страны Янис Борданс заявил, что «памятник оккупации» представляет угрозу национальной безопасности. «Символы империи зла не должны находиться в центре столицы», — написал он тогда в Twitter.

Сейм Латвии разрешил снести памятник советским солдатам в Риге
Политика
Фото:РИА Новости

12 мая сейм Латвии принял закон о приостановке действия статьи договора с Россией о гарантии сохранности воинских мемориалов. Парламентарии заявили, что памятник освободителям Советской Латвии и Риги от фашистов часто используют не для увековечивания памяти павших, а для «прославления советской оккупации и поддержки политики России по расширению территории с помощью незаконной военной силы».

Закон касается только тех памятников, которые установлены не на местах захоронений. Действие статьи договора приостановлено до тех пор, пока на всех территориях Украины в границах на 2013 год не восстановится государственная власть, Россия не возместит все убытки Украине и убытки, причиненные Латвии «оккупацией СССР».

Сейм поручил закрыть доступ общественности к памятникам до 1 июля 2022 года. Накануне посольство России в Латвии сообщало, что территорию вокруг памятника освободителям закроют до августа. Власти уже установили ограждения, писало ведомство в Telegram.

При этом решение сейма не означает сноса. Судьбу монумента определят депутаты Рижской городской думы.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как меняется актуальность цифровых активов и валют
Статьи
Pro
Фото: Sam Lion / Pexels СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России
Статьи
Pro
Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков
Прогнозы
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи
Pro
Фото: Armando Franca / AP «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ
Инструкции
Pro
Фото: Христофоров Валерий / ТАСС Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков
Прогнозы
Pro
Фото: Nick Fewings / Unsplash Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса
Инструкции
Pro
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать
Статьи

Минюст Латвии счел памятник освободителям Риги угрозой нацбезопасности
Политика
Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press

Памятник освободителям открыли в 1985 году в парке Победы в Риге. Он состоит из 79-метровой колонны с золотыми звездами и скульптурами Родины-матери и воинов-освободителей. Концепцию разработал рижский художник-архитектор Александр Бугаев.

Впервые его попытались снести в апреле 1996 года, когда девятый съезд Движения за национальную независимость Латвии принял соответствующую резолюцию. В следующем году участники ультранационалистического движения «Перконкрустс» заложили взрывное устройство около монумента. Суд назначил руководителю движения Игорю Шишкинсу два года и восемь месяцев лишения свободы. Рижская дума выделила на ремонт памятника 10,5 тыс. латов (1,15 млн руб.) на ремонт монумента и еще 18 тыс. (1,97 млн руб.) на благоустройство территории.

В 2016 году латвийцы опубликовали петицию за переоборудование парка Победы на портале Manabalss.lv. Через год они снова начали собирать подписи за снос скульптуры и отмену договора об охране памятников и массовых захоронений советских воинов. Ее подписали более 19 тыс. человек. Мэр Риги Дайнис Турлайс тогда выступал против сноса. Однако в 2019 году на том же портале появилась и петиция в защиту монумента, за нее проголосовали более 25 тыс. человек.

Латвийские историки считают, что СССР оккупировал страну в июне 1940 года, сказано на сайте Национального музея истории Латвии. Союзные танки вошли в Ригу после требования СССР о смене правительства и немедленного разрешения на присутствие Красной Армии. Власти заявляют, что Латвия была незаконно присоединена к СССР, а «порядок оккупации и аннексии был представлен как демократическое выражение «народной воли».

Материалы к статье
Теги
Мария Захарова Польша памятник
Материалы по теме
Сейм Латвии разрешил снести памятник советским солдатам в Риге
Политика
Захарова назвала «изуверским» снос советского памятника в Латвии
Политика
Кремль назвал «постыдным» решение властей Латвии отменить праздник 9 мая
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter