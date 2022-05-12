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Швыдкой допустил дипломатическое решение по советскому памятнику в Риге

Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press
Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press

Россия может предотвратить снос памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге, если обратится к дипломатическим методам, считает спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

Ранее, в тот же день латвийский парламент принял законопроект, из-за ситуации вокруг Украины прекращающий действие положения о гарантиях сохранности мемориалов. Окончательное решение по поводу сноса памятника теперь должна принять мэрия Риги.

«Мне кажется, что можно еще попробовать дипломатическими усилиями, какими бы эфемерными они сегодня ни казались, сохранить этот памятник на том месте, где он стоит. Он сам по себе является частью не только советской, но и латвийской истории», — сказал Швыдкой.

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Фото:РИА Новости

По мнению спецпредставителя, «было бы целесообразно» вывезти монумент в Россию, если латвийские власти решат его уничтожить. При этом Швыдкой допустил, что выступать против сноса памятника будет значительное количество жителей Риги, в частности, люди, которые приносили к нему цветы 9 мая.

Он назвал решение сейма Латвии снести памятник символом «исторического беспамятства» стран Балтии и «плевком в собственное прошлое».

Идею снять юридические ограничения на снос памятника советским воинам поддержали 68 депутатов парламента,18 высказались «против». После голосования имена депутатов, которые отказались поддержать инициативу, зачитали вслух.

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Документ прекратил действие ст. 13 соглашения между правительствами Латвии и России о гарантиях сохранности мемориалов и затронул все памятники, установленные не на местах захоронений. Депутаты сочли, что эти мемориалы «часто используются не для увековечивания памяти павших во Второй мировой войне, а для прославления советской оккупации и поддержки политики России по расширению территории с помощью незаконной военной силы». Согласно нововведению, статья утратит силу до тех пор, пока «государственная власть не восстановится на всех территориях Украины в границах на 2013 год», а Россия не возместит ущерб Украине, а также самой Латвии за период «оккупации СССР».

После того, как латвийский сейм огласил решение, официальный представитель российского МИДа назвала депутатов «вурдалаками».

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