В Латвии завели уголовные дела на пришедших к советскому памятнику в Риге

Два дела возбудили по статье об оправдании преступлений против человечности, еще одно — за сопротивление представителю власти. Кроме того, на пришедших к мемориалу завели 20 административных дел

В Латвии возбудили три уголовных и 20 административных дел против граждан, пришедших к памятнику советским воинам в парке Победы в Риге, пишет агентство LETA со ссылкой на полицию.

«В связи с событиями 10 мая у советского памятника в Пардаугаве госполиция завела три уголовных дела и 20 дел об административных правонарушениях», — сказано в заявлении (цитата по «РИА Новости»).

Одно из дел завели в отношении мужчины, который пришел к памятнику с российским флагом, пишет агентство. Еще одно возбудили по статье о сопротивлении представителю власти.

Речь идет о событиях 9 и 10 мая. Местные жители дважды устраивали памятные акции возле мемориала и приносили к нему цветы, которые местные власти убирали при помощи трактора. Кроме того, пишет LETA, часть собравшихся у памятника 10 мая (около 500 человек) вели себя шумно: пели песни и выкрикивали лозунги, «прославляющие Россию и Советскую армию».

Накануне латвийский сейм приостановил действие ст. 13 соглашения между правительствами Латвии и России о гарантиях сохранности воинских мемориалов и разрешил снос советских памятников, установленных не на местах захоронений, в том числе монумента Советским воинам — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Депутаты сочли, что этот памятник «прославляет советскую оккупацию» и поощряет «политику России по расширению территории с помощью незаконной военной силы». Сейм обещал восстановить действие статьи после того, как Россия возместит ущерб Латвии за период «оккупации СССР», а также Украине. Полиция перекрыла доступ к мемориалу.

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В посольстве России в Латвии указали на неправомерность действий местных властей и сослались на ст. 15 того же соглашения, где говорилось, что сторона, подписавшая документ, не может принимать никаких решений по затронутым в документе вопросам без согласования со второй стороной. Дипломаты отметили, что с Россией по этому поводу не консультировались.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на решение латвийского сейма назвала парламентариев «вурдалаками», а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что символом европейской демократии стал бульдозер. В свою очередь, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой призвал использовать дипломатию, чтобы не допустить сноса памятника.