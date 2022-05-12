Госдеп заявил о готовности США участвовать в восстановлении Украины

США готовы принять участие в восстановлении инфраструктуры Украины после завершения конфликта, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга.

«Мы абсолютно готовы принять в этом участие», — сказал Прайс в ответ на вопрос, как США относятся к планам Европейского инвестиционного банка помочь в восстановлении Украины.

При этом он отметил, что США также продолжат предоставлять Киеву гуманитарную, военную и краткосрочную экономическую помощь.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление инфраструктуры и экономики страны обойдется в $600 млрд. Он также призвал страны мира взять шефство над пострадавшими в ходе боевых действий украинскими регионами, городами и отраслями, чтобы обеспечить их полноценное восстановление. По словам главы государства, Киев готовит масштабный план восстановления Украины, но для этого нужен будет и международный план, «который будет современным аналогом исторического «плана Маршалла» (план помощи Европе после Второй мировой войны).

11 мая глава Европейского инвестбанка Вернер Хойер посчитал, что для восстановления Украины потребуются «не миллионы, а триллионы евро». Размер необходимой суммы обсуждался в ООН, Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке. Хойер заметил, что Украина не должна остаться один на один с этими тратами и международное сообщество должно оказать ей значительную поддержку.