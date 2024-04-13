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Палестино-израильский конфликт ,  
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Байден прервал выходной из-за ситуации на Ближнем Востоке

Байден прервал выходной для консультаций из-за ситуации на Ближнем Востоке
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Байден возвращается в Белый дом для консультаций из-за обстановки на Ближнем Востоке. Шеф Пентагона заявил о полной поддержке Израиля для защиты от удара со стороны Ирана, который так может ответить на гибель офицеров КСИР
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Bonnie Cash / Reuters)

Президент США Джо Байден прервал свой выходной и возвращается в Белый дом для консультаций со своей командой по национальной безопасности о событиях на Ближнем Востоке, сообщает пресс-пул Белого дома.

В то же время шеф Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с израильским министром обороны Йоавом Галлантом, в ходе которого «ясно дал понять, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США в защите Израиля от любых нападений со стороны Ирана и его региональных ставленников», говорится в сообщении американского министерства обороны.

Байден до этого также заявил о поддержке Тель-Авива, предположив, что ожидает, что атака Ирана на Израиль произойдет «скорее раньше, чем позже». Он попросил Тегеран не делать этого. В то же время источник CNN в Пентагоне рассказал, что Вашингтон перебрасывает дополнительные силы на Ближний Восток.

Атака по Израилю со стороны Ирана обсуждается после того, как в результате удара израильской армии по Дамаску погибли семь офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Тегеран назвал целью удара иранское консульство, Тель-Авив заявлял, что целью было соседнее здание, которое не имеет дипломатического статуса.

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Фото:Zuma / ТАСС

Иранский МИД заявил о праве на ответные действия. The New York Times писала о приведении вооруженных сил Израиля в состояние повышенной боевой готовности. Sun и Elaph News сообщили, что Израиль может ответить на атаку со стороны Ирана или подконтрольных ему сил ударом по ядерным объектам.

Politico со ссылкой на источники в администрации Байдена писало, что Иран корректирует планы по нанесению крупного ответного удара по Израилю ракетами и дронами, чтобы послать сигнал, а не спровоцировать региональный конфликт, который приведет к вмешательству США. Собеседники издания не выразили полной уверенности, что Ирану удастся нанести удар по Израилю таким образом, чтобы это не побудило США к военному ответу.

13 апреля военно-морские силы КСИР захватили контейнеровоз MSC Aries под флагом Португалии в Ормузском проливе. Судно связано с британской компанией Zodiac Maritime (входит в состав Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера, чье состояние оценивается в $23,9 млрд). Глава МИД Израиля Исраэль Кац после этого заявил о проведении Ираном «пиратской операции» и призвал объявить КСИР террористической организацией и ввести санкции.

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Джо Байден Белый дом Ллойд Остин Пентагон Израиль Иран
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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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