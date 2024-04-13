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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Германия, Франция и Италия призвали граждан не посещать Израиль

Германия, Франция и Италия призвали граждан не посещать Израиль и Иран
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Эскалация на Ближнем Востоке усилилась после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске, из-за чего погибли два генерала КСИР. Американские СМИ писали, что ответ Ирана неизбежен. Власти стран ЕС рекомендовали не посещать Израиль
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Внешнеполитические ведомства Германии, Франции, Италии, Швейцарии и Канады призвали граждан отказаться от поездок в Израиль, Палестину, Ливан и Иран на фоне очередной эскалации между Тель-Авивом и Тегераном.

Ранее аналогичные рекомендации дали своим гражданам власти Великобритании, Японии, и России. В посольстве США в Иерусалиме рекомендовали американцам проявлять бдительность, поскольку «обстановка безопасности остается сложной и может быстро меняться в зависимости от политической ситуации». Планирующих поездку в Израиль власти США призвали «пересмотреть решение».

В заявлении российского МИДа говорилось, что на Ближнем Востоке сохраняется «напряженная обстановка» как в зоне палестино-израильского конфликта, так и в районе «голубой линии» между Ливаном и Израилем.

По Израилю со стороны Ливана выпустили десятки ракет
Политика
Фото:Ayal Margolin / Reuters

Американские СМИ, в том числе Bloomberg и CBS писали, что иранские ракетные удары или атаки беспилотников на Израиль неизбежны. Тема ответа Ирана обсуждается с тех пор, как Израиль 1 апрелянанес авиаудар по Дамаску, в результате которого погибли высокопоставленный военачальник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди, его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими и еще пять офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Иранская сторона заявила, что удар пришелся по иранскому консульству в сирийской столице, но Тель-Авив эту информацию не подтвердил, отметив, что целился в здание рядом. Иранский МИД заявил, что Тегеран оставляет за собой право на ответ.

Накануне американский президент Джо Байден заявил, что США  привержены защите Израиля, а Иран не преуспеет в возможном нападении. Он ожидает, что атака Ирана на Израиль произойдет «скорее раньше, чем позже».

Германия, Франция и Италия призвали граждан не посещать Израиль
Германия, Франция и Италия призвали граждан не посещать Израиль

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль Иран эскалация рекомендации Германия Франция Италия
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