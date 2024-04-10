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Палестино-израильский конфликт ,  
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Sun узнал о подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана

Sun: Израиль ответит на любые атаки Ирана ударом по ядерным объектам
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Израиль нанесет удар по иранским объектам, если Иран решит ответить на гибель офицеров КСИР в результате израильского удара по консульству в Дамаске, пишет Sun. По данным Elaph, Израиль проводит секретные учения ВВС
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль на любые возможные атаки Ирана ответит ударом по иранским ядерным объектам, заявил представитель западных служб газете The Sun

Саудовское издание Elaph News 8 апреля также со ссылкой на представителя западных служб безопасности писало, что Израиль может нанести удары по целям на территории Ирана, включая ядерные объекты, если Тегеран ответит атакой на гибель пятерых офицеров и двух генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в результате израильского удара по иранскому консульству в Дамаске.

По словам собеседника Elaph News, в последние дни Израиль проводит секретные учения военно-воздушных сил, в частности истребителей различных типов и беспилотников дальнего действия.

В Иране находится несколько ядерных объектов, включая электростанции, урановые рудники и исследовательские реакторы. Целенаправленное нападение на один из них может означать беспрецедентную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, отмечает The Sun.

Как Израиль готовится к ответному удару Ирана
Политика
Фото:Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Вечером 1 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по Дамаску. Иранские и сирийские власти заявили, что целью израильских ВВС было консульство Ирана в арабской республике. Израильские власти, в свою очередь, заявили, что уничтоженное здание не обладало дипломатическим статусом.

В результате погибли офицеры КСИР. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль «будет наказан руками наших храбрых людей». В Министерстве иностранных дел республики атаку назвали нарушением международных конвенций и отметили, что Тегеран оставляет за собой право на ответные меры в адрес Израиля.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан возложил ответственность за авиаудар также на США. Ведомство через сотрудника посольства Швейцарии направило американскому правительству, как «стороннику израильского режима», «важное сообщение».

6 апреля Иран, Израиль и США привели свои вооруженные силы в повышенную боевую готовность. В американской администрации посчитали ответный удар Ирана по США и Израилю «неизбежным». Источники CNN, знакомые с данными американской разведки, сообщили, что Иран атакует Израиль с помощью прокси-сил.

По информации телеканала, Тегеран не станет атаковать американские объекты из опасений ответного прямого удара США. однако, отметили собеседники CNN, исключать этого нельзя из-за недостаточного контроля Ирана над марионеточными силами.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль Иран ядерные объекты
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