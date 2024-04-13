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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль призвал объявить КСИР террористической организацией

Израиль потребовал объявить КСИР террористической организацией и ввести санкции
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
После захвата судна MSC Aries иранский КСИР необходимо объявить террористической организацией и ввести против него санкции, считает глава МИД Израиля. В ЦАХАЛ пообещали Тегерану последствия за «эскалацию конфликта»
Исраэль Кац
Исраэль Кац (Фото: Sebastian Scheiner / Reuters)

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал объявить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией и ввести санкции после захвата судна MSC Aries в Ормузском проливе.

«Режим [верховного лидера Ирана Али] Хаменеи — это преступный режим, который поддерживает преступления ХАМАС и сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права, — приводит слова Каца The Jerusalem Post. — Я призываю ЕС и свободный мир немедленно объявить КСИР террористической организацией и немедленно ввести санкции против Ирана».

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в свою очередь пообещал Ирану последствия «за решение о дальнейшей эскалации конфликта».

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о захвате судна «региональными властями» в 50 морских милях к северо-востоку от города Фуджейра в ОАЭ. Как уточнило Associated Press (АР), речь идет о контейнеровозе MSC Aries, связанном с британской компанией Zodiac Maritime (входит в состав Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера, чье состояние оценивается в $23,9 млрд). В КСИР подтвердили захват судна.

Израиль призвал объявить КСИР террористической организацией
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В судоходной компании Zodiac Maritime заявили, что судно принадлежит Gortal Shipping Inc, которая сдала его в долгосрочную аренду оператору MSC. «Gortal Shipping Inc является аффилированным лицом Zodiac Maritime», — приводит заявление компании The Jerusalem Post.

По данным АР, контейнеровоз передвигался под флагом Португалии, в последний раз его местоположение зафиксировали недалеко от Дубая 12 апреля. Позднее MSC Aries отключил приборы слежения, что является обычной практикой для связанных с Израилем судов в регионе, пишет АР. Как уточнило The Jerusalem Post, на его борту находилось 50 филиппинцев. Агентство IRNA сообщало, что сейчас MSC Aries направляется в территориальные воды Ирана.

РБК направил запрос в офис компании Zodiac Maritime.

КСИР захватил контейнеровоз в Ормузском проливе
Политика

Иран неоднократно поддерживал палестинское движение ХАМАС после его нападения на Израиль в октябре 2023 года и ответной наземной операции в секторе Газа.

1 апреля ЦАХАЛ нанесла авиаудар по Дамаску, в результате которого погибли семь военнослужащих КСИР. В Тегеране сообщили, что удар пришелся по консульству Ирана в Сирии, в еврейском государстве называли своей целью здание рядом. Иранский МИД заявил о праве на ответные действия. The New York Times писала о приведении вооруженных сил Израиля в состояние повышенной боевой готовности. CBS со ссылкой на двух американских чиновников анонсировал крупную атаку Тегерана на еврейское государство 12 апреля.

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Теги
Юлия Овчинникова
При участии
Яна Баширова
Израиль Палестина Иран ХАМАС захват контейнеровоз
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