Politico сообщило о корректировке планов Ирана ответить Израилю из-за США

В Белом доме считают, что Иран корректирует планы, чтобы послать сигнал, но не создавать конфликт, в который пришлось бы вмешаться США. WSJ писала, что иранская атака ожидается в ближайшие сутки

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Иран корректирует планы по нанесению крупного ответного удара по Израилю, чтобы таким образом послать сигнал, а не спровоцировать региональный конфликт, который приведет к вмешательству США, пишет издание Politico со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.

По словам двух американских чиновников, удар будет нанесен ракетами и дронами. Как пишет Politico, ни один из собеседников не выразил полной уверенности, что Ирану удастся нанести удар по Израилю таким образом, чтобы это не побудило США к военному ответу.

Чиновники не уточнили Politico, планирует ли Иран нанести удар по израильским военным или гражданским объектам. «Серьезность и успех этого удара, вероятно, будут определять, перерастет ли ситуация в региональный конфликт, в который могут быть вовлечены Соединенные Штаты», — рассказал изданию Мик Малрой, бывший сотрудник американского Минобороны, офицер ЦРУ в отставке.

The Wall Street Journal сообщила 11 апреля со ссылкой на источник, что Израиль готовится к прямому нападению со стороны Ирана на юг или север страны в ближайшие 24-48 часов.

Чуть ранее Bloomberg со ссылкой на разведданные США и их союзников написал, что Иран или его прокси-силы неизбежно нанесут удары ракетами или беспилотниками по Израилю. The New York Times сообщала в начале апреля, что США, Израиль и Иран повысили боеготовность после израильской атаки.

Вечером 1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску. Иранские и сирийские власти заявили, что ракеты полностью разрушили здание консульства Ирана. Израильские власти подчеркивают, что целью атаки было соседнее с консульством здание, которое не обладает дипломатическим иммунитетом.

В результате авиаудара погибли все находившиеся в консульстве, включая пять офицеров и двух генералов КСИР. Одним из погибших был командир элитных сил «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане Мохаммад Реза Захеди.