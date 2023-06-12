Raytheon Technologies передаст Украине еще пять ЗРК Patriot

Разработчик ЗРК Patriot, компания Raytheon Technologies, собирается поставить Украине еще пять комплексов. Минобороны России в мае отчитывалось о поражении одного ЗРК при ударе по Киеву

Зенитный ракетный комплекс «Patriot» (Фото: president.gov.ua)

Американская Raytheon Technologies, разработчик зенитного ракетного комплекса Patriot, планирует поставить Украине еще пять таких комплексов к концу 2024 года, заявил The Wall Street Journal гендиректор корпорации Грег Хейс.

По его словам, ЗРК «показал высокую эффективность» на Украине. WSJ утверждает, что в настоящее время на вооружении Украины находятся два полнокомплектных комплекса Patriot, которые включают в себя пусковую установку, радар и пункт управления.

WSJ поясняет, что Raytheon производит основной радар и систему наведения Patriot. Компания Lockheed Martin (разработчик истребителей F-16 и реактивных зенитных комплексов HIMARS) производит ракеты Patriot на своем заводе в штате Арканзас, а двигатели для них создает Aerojet Rocketdyne.

По словам вице-президента программы PAC-3 (усовершенствованная версия Patriot, принятая на вооружение в 2001 году) Бренды Дэвидсон, Lockheed Martin также обращается к заказчикам Patriot и пользователям, таким как Польша, для производства запчастей. «Спрос продолжает расти», — сказала она.

О решении поставить ЗРК Patriot Украине США объявили в декабре 2022 года, после визита в страну президента Владимира Зеленского. Киев назвал решение США о передаче комплексов «психологическим переломом», который дал возможность обсуждать поставки этих систем и с другими странами. Первый ЗРК прибыл на Украину в середине апреля — его передала Германия. До этого о передаче Киеву комплекса Patriot также сообщала Financial Times.

В апреле министр армии США Кристин Вормут говорила, что в военную промышленность страны инвестируют $1,5 млрд. Она отметила, что эти средства пойдут на попытки модернизировать предприятия, в частности на замену станков и программного обеспечения.

Комплекс Patriot был разработан в конце 1970-х. Изначально он был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами. Батарея ЗРК Patriot обычно состоит из пяти-восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления и источника энергоснабжения. Персонал батареи — от 70 до 90 человек. По оценке Центра стратегических и международных исследований США, стоимость одной батареи Patriot составляет около $1,1 млрд. По данным армии США, сейчас на вооружении находятся 15 батальонов Patriot (один батальон состоит из четырех батарей).

16 мая Минобороны заявило, что ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» был поражен американский комплекс Patriot в Киеве. Спустя сутки источник Reuters сообщил, что Вашингтон и Киев обсуждают возможность ремонта поврежденного Patriot. Агентство тогда отмечало, что стороны оценивали возможность ремонта ЗРК на территории Украины, однако окончательное решение должно было принять командование США. 18 мая Пентагон заявил, что поврежденный в результате российского удара зенитный ракетный комплекс Patriot на Украине починили и вернули в строй.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что поставки систем ПВО Украине сделают «конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не повлияют на «целеполагание и конечный результат» спецоперации. Москва осуждает поставки вооружения Киеву.